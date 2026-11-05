Capacitación en prevención de trata e personas

La actividad estuvo a cargo de Angélica Calfin y Marcela Millaguán, referentes del Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de Personas, junto a Agustina Madariaga, directora de Integración y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano.

El encuentro contó con la participación de representantes de distintas instituciones locales y provinciales, entre ellas la Unidad N° 19 de la Policía de Río Negro, la Comisaría de la Familia, el Hospital local, SENAF, el Concejo Deliberante y la Secretaría de Desarrollo Humano.

Durante la jornada se trabajó a través de un taller dinámico, en el que se analizaron diferentes casos y situaciones hipotéticas relacionadas con la trata de personas, buscando fortalecer las herramientas de intervención y los criterios de actuación de cada organismo.

Al cierre, se destacó la importancia del trabajo conjunto y la articulación entre las distintas instituciones para lograr respuestas coordinadas y eficaces, tanto en la prevención como en la protección de los derechos de las personas.

Desde el Municipio agradecemos la participación y el compromiso de todos los organismos que formaron parte de este espacio de capacitación.