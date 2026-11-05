En el marco del Día de la Tradición, se realizará en Beltrán un encuentro cultural para mantener vivas las raíces.
Capacitación en prevención de trata e personas
Regionales - Luis Beltrán05/11/2026
Se llevó a cabo con éxito en el SUM de Desarrollo Social la jornada de capacitación y articulación “Municipios en Alerta”, un espacio destinado a fortalecer la detección temprana y la prevención de la trata de personas.
La actividad estuvo a cargo de Angélica Calfin y Marcela Millaguán, referentes del Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de Personas, junto a Agustina Madariaga, directora de Integración y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano.
El encuentro contó con la participación de representantes de distintas instituciones locales y provinciales, entre ellas la Unidad N° 19 de la Policía de Río Negro, la Comisaría de la Familia, el Hospital local, SENAF, el Concejo Deliberante y la Secretaría de Desarrollo Humano.
Durante la jornada se trabajó a través de un taller dinámico, en el que se analizaron diferentes casos y situaciones hipotéticas relacionadas con la trata de personas, buscando fortalecer las herramientas de intervención y los criterios de actuación de cada organismo.
Al cierre, se destacó la importancia del trabajo conjunto y la articulación entre las distintas instituciones para lograr respuestas coordinadas y eficaces, tanto en la prevención como en la protección de los derechos de las personas.
Desde el Municipio agradecemos la participación y el compromiso de todos los organismos que formaron parte de este espacio de capacitación.
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