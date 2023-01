Monotributistas inician el año con un aumento del 72%

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó oficialmente los parámetros actualizados de las categorías del monotributo vigentes desde el 1° de enero del 2023, con un aumento promedió del 72%.

No solo los valores sufrieron una modificación, también como ocurre a cada principio de año, se modificaron los parametros de facturación, por lo que con base en la nueva tabla todos los monotributistas tendrán que realizar la primera recategorización del año, que vence el 21 de enero, a fin de confirmar o cambiar su categoría, de acuerdo con el nivel de facturación alcanzado en 2021.

El aumento fijado de manera anual por AFIP de los parámetros del Régimen Simplificado también alcanza a la cuota mensual que los pequeños contribuyentes deberán pagar por el impuesto integrado y los aportes previsionales y a la obra social. En el caso de Rio Negro, por estar encuadrada la provincia en el régimen de monotributo unificado, se debe sumar también el importe correspondiente al impuesto de la agencia de recaudación tributaria.

Las categorías A, B y C no tendrán cambios en los aportes, pero las más altas sí: entre la D y la K habrá un alza en el aporte a la obra social que impactará fuertemente en la cuota final de los contribuyentes, por caso en la última categoría del monotributo unificado para las actividades de venta, se pagará alrededor de 70 mil pesos mensuales.

El aumento en la obra social en la región del valle medio es una complicación teniendo en cuenta que cientos de monotributistas llevan largos meses esperando ser tomados por la obra social. De continuar esta situación los monotributistas de las categorías más altas estarán abonando diez mil pesos de obra social, que no solo no les brinda un servicio, además le impide la atención en centros de salud gratuitos, dado que en el registro figuran aportando a una obra social, pero cuando tratan de cumplimentar la documentación para la atención, se encuentran con que aún no han sido aceptados por la obra social, e inician un largo camino hasta que finalizan pagando por la atención.