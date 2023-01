Proyecto de comunicación para que sea tratada la ley de moratoria 

La ley tiene media sanción pero no pudo ser tratada en diputados dado que no hubo quorum. Por esta razón las moratorias están suspendidas. Cabe recordar que la moratoria permite a quienes llegan a la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aportes correspondientes, acceder a un plan de pago para posteriormente solicitar el beneficio jubilatorio.



Esta situación suspendió el inicio del trámite jubilatorio a más de 860 mil personas con la edad para jubilarse, entre los que se encuentran más de cien vecinos del Valle medio.



En este sentido en reunión de concejo extraordinario el concejo de Pomona aprobó una proyecto de comunicación solicitando a la cámara de diputados que de tratamiento a la ley de moratorias.



El jefe UDAI de Choele Choel Rodrigo Araneda indicó que el no tratamiento de esta ley mantiene a muchos vecinos de la región en una situación de incertidumbre dado que no saben si se podrán jubilar.



Indicó además que por moratoria se pueden jubilar 7 de cada diez personas en edad de jubilarse y que en caso de no tratarse la ley se podrían jubilar 3 de cada diez personas en edad de jubilarse.