Llaman a la reflexión

El comunicado se refiere a los hechos ocurridos en la jornada del lunes 17 de julio.



El mismo expresa:



Un acontecimiento que debería enorgullecernos como lamarqueños, por los triunfos logrados en el Certamen Nacional competitivo de danzas folkloricas fuerte San Javier, se vio empañado debido a inapropiados festejos.



Nos pone muy triste que una caravana con familias de la localidad haya tenido el desatinado gesto de detener su marcha en la casa de la cultura y la historia Rodolfo Walsh, cantando y arengando contra nuestra escuela municipal de folklore El Bagual, y su profesor s cargo Marcelo Martínez.



No entendemos el enojo, no entendemos los videos que están circulando por redes sociales, creemos que no es un mensaje correcto para niños y jóvenes que desean incursionar en la danza y no representa de ninguna manera el espíritu de la misma.



Como vecinos de una comunidad pequeña compartimos constantemente actividades, los niños se encuentran en la escuela o en algún taller deportivo o cultural, entendemos que los triunfos se festejan, pero no podemos con ello agraviar o herir a otros.



Como responsable de la Secretaria me pone muy triste esta situación, siempre desde este espacio se ha procurado tener las puertas abierta para cualquier solicitud de dicha agrupación, de igual manera lo ha hecho el municipio de Lamarque.



Por último solo decir que es necesario llevarnos a la reflexión como comunidad entendiendo que somos todos libres de expresarnos, pero que nuestra libertad y derecho termina cuando comienza los de los demás.



Claudia Cavalli

Secretaria de Turismo, cultura y deportes