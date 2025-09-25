Este viernes 26 de septiembre a las 19,30 horas se realizará un concierto didáctico en el Teatro El galpón de Luis Beltrán.
Campeonato de jineteada rumbo a Jesús María
Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre se desarrollará en el campo de doma de El Palenque, la tercera fecha del campeonato que busca a los jinetes que representarán a la provincia el Jesús María.
Con una entrada a 15 mil pesos de podrá disfrutar de la competencia en clina, grupa y basto, de quienes buscan un lugar en Jesús María 2026.
El día sábado por la noche se realizará un baile campero con la presentación de Los Joselinos quién además se presentarán el día domingo al mediodía en el almuerzo criollo.
Además se podrá disfrutar de la monta especial de Adrian Fernandez en El amigo de Carlos Morales.
Cabe destacar que este evento cuenta con el auspicio del gobierno de Río Negro y el municipio de Luis Beltrán.
En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.
El Intendente de Luis Beltran, Robin del Rio, recibió el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Técnica 29 con una inversión provincial de $4.510 millones. Es una de las escuelas que la Provincia construirá con fondos del acuerdo logrado con las petroleras. Además, se licitó la repavimentación de calles y avenidas de la localidad.
El evento más esperado por los estudiantes de 5° y 6° año de Luis Beltrán tuvo su cierre en la tarde noche del domingo, con una plaza 9 de Julio colmada de público que llego desde distintos puntos del Valle Medio.
El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.
Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle MedioRegionales - Choele Choel24/09/2025
En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.