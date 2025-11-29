Este domingo 30 de noviembre se realizará la muestra de patín en el polideportivo de Pomona
Canal Pomona SAO: DPA hizo trabajos de impermeabilización y mantenimiento
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realiza importantes tareas de impermeabilización del cajero en el canal Pomona–San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.Regionales - Pomona29/11/2025
Los trabajos se desarrollaron en distintos tramos, donde se procedió a la impermeabilización del sector mediante geomembrana de 1 mm de espesor. Además se llevaron adelante tareas de deslame en el canal vinculador.
Previa a la época estival, se trabaja intensamente en la prevención realizando aperturas de camino del cortafuegos, corte de malezas y mantenimiento de banquina.
El mantenimiento de cortafuegos en los alambrados rurales resulta necesario a fin de evitar la propagación del fuego ante eventuales incendios.
Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura que el organismo ejecuta de manera continua en el canal, asegurando la correcta conducción del agua hacia el puerto y preservando la integridad del sistema.
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
El grupo Libres presenta "Desbarrancadas" en la localidad de Pomona el día sábado 8 de noviembre.
Personal del Destacamento Vial Pomona y de la Brigada Rural del Valle Medio secuestraron un arma de fuego que estaba en poder de una persona que no pudo acreditar su titularidad.
La policía de Río Negro realizó, el jueves, el decomisó de una importante cantidad de productos de mar que eran transportados en la caja de una camioneta sin observar las más mínimas condiciones sanitarias para su transporte.
La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.
Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.