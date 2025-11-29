Canal Pomona SAO: DPA hizo trabajos de impermeabilización y mantenimiento

Los trabajos se desarrollaron en distintos tramos, donde se procedió a la impermeabilización del sector mediante geomembrana de 1 mm de espesor. Además se llevaron adelante tareas de deslame en el canal vinculador.



Previa a la época estival, se trabaja intensamente en la prevención realizando aperturas de camino del cortafuegos, corte de malezas y mantenimiento de banquina.



El mantenimiento de cortafuegos en los alambrados rurales resulta necesario a fin de evitar la propagación del fuego ante eventuales incendios.



Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura que el organismo ejecuta de manera continua en el canal, asegurando la correcta conducción del agua hacia el puerto y preservando la integridad del sistema.