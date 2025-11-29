Canal Pomona SAO: DPA hizo trabajos de impermeabilización y mantenimiento

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realiza importantes tareas de impermeabilización del cajero en el canal Pomona–San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

Regionales - Pomona29/11/2025
Los trabajos se desarrollaron en distintos tramos,  donde se procedió a la impermeabilización del sector mediante geomembrana de 1 mm de espesor. Además se llevaron adelante tareas de deslame en el canal vinculador.


Previa a la época estival, se trabaja intensamente en la prevención realizando aperturas de camino del cortafuegos, corte de malezas y mantenimiento de banquina.


El mantenimiento de cortafuegos en los alambrados rurales resulta necesario a fin de evitar la propagación del fuego ante eventuales incendios.


Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura que el organismo ejecuta de manera continua en el canal, asegurando la correcta conducción del agua hacia el puerto y preservando la integridad del sistema.

