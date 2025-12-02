Esta tarde en las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
Último día de inscripciones para la 34 vuelta a la isla
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.Regionales - Luis Beltrán02/12/2025
Serán 3 etapas competitivas, de la que participarán Categorías: K1, K2, 520, 450 y travesías dobles (femenino, masculino y mixto). El Valor de inscripción es de $50.000 por palista.
La inscripción incluye vianda del mediodía del sábado, asado del domingo y servicio de hidratación en todas las etapas.
Cierre de inscripciones: martes 2 de diciembre a las 23:59 hs
Alias de pago: MUNIBEL.RESERVAS
Enviar comprobante al 2994550799
Además, todos los palistas participarán del sorteo de 2 inscripciones para la Regata Internacional del Río Negro.
A continuación compartimos el link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-L1-wJupSp6Wm2pxgDmXDs0ITk1k_bEGt-_FINNiQtsaZ_w/viewform?usp=dialog
Por contacto para alojamiento en albergue: Comunicarse al 298 461-9449
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.
El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.
