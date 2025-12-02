Último día de inscripciones para la 34 vuelta a la isla

Serán 3 etapas competitivas, de la que participarán Categorías: K1, K2, 520, 450 y travesías dobles (femenino, masculino y mixto). El Valor de inscripción es de $50.000 por palista.



La inscripción incluye vianda del mediodía del sábado, asado del domingo y servicio de hidratación en todas las etapas.



Cierre de inscripciones: martes 2 de diciembre a las 23:59 hs

Alias de pago: MUNIBEL.RESERVAS

Enviar comprobante al 2994550799



Además, todos los palistas participarán del sorteo de 2 inscripciones para la Regata Internacional del Río Negro.



A continuación compartimos el link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-L1-wJupSp6Wm2pxgDmXDs0ITk1k_bEGt-_FINNiQtsaZ_w/viewform?usp=dialog



Por contacto para alojamiento en albergue: Comunicarse al 298 461-9449