Último día de inscripciones para la 34 vuelta a la isla

La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.

Regionales - Luis Beltrán02/12/2025
IMG-20251201-WA0090

Serán 3 etapas competitivas, de la que participarán Categorías: K1, K2, 520, 450 y travesías dobles (femenino, masculino y mixto). El Valor de inscripción es de  $50.000 por palista.


La inscripción incluye vianda del mediodía del sábado, asado del domingo y servicio de hidratación en todas las etapas.


Cierre de inscripciones: martes 2 de diciembre a las 23:59 hs
Alias de pago: MUNIBEL.RESERVAS
Enviar comprobante al 2994550799


 Además, todos los palistas participarán del sorteo de 2 inscripciones para la Regata Internacional del Río Negro.


A continuación compartimos el link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-L1-wJupSp6Wm2pxgDmXDs0ITk1k_bEGt-_FINNiQtsaZ_w/viewform?usp=dialog


Por contacto para alojamiento en albergue: Comunicarse al 298 461-9449

