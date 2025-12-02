Bautista Yunes, cierra el Año con Logros Destacados en el canotaje Rionegrino y Argentino

​El joven palista Bautista Yunes, de 14 años, de Choele Choel y representante en la categoría Menor, culminó una temporada 2025 extraordinaria que lo vio brillar en cada competencia, consolidándose a nivel provincial, nacional e internacional.



​Su gran momento llegó recientemente en el Campeonato Argentino de Menores, celebrado en Colón, provincia de Buenos Aires, donde el rionegrino demostró un nivel superlativo en la distancia de 1000 metros, subiendo al podio y cosechando tres importantes medallas:

​Medalla de Oro (Campeón Argentino) en K2

​ Medalla de Plata (Subcampeón Argentino) en K4

​Medalla de Bronce (Tercer Puesto) en K1



​Un Año de Consagraciones y Título Internacional



​Estos resultados nacionales son el broche de oro de una temporada impecable. Previamente, Bautista ya se había consagrado Campeón Provincial tras un desempeño consistente que demostró su gran fortaleza competitiva a lo largo del año.



​La dedicación de Yunes también le abrió las puertas del Equipo Nacional. Su participación en dos Selectivos Nacionales se tradujo en podios que le permitieron integrar el Seleccionado Nacional Argentino de Menores. Gracias a este camino, obtuvo la clasificación para la Copa Binacional, donde representó al país con un destacado rendimiento.



​Yunes fue parte del equipo que se consagró campeón. La Selección Argentina ganó la Copa Binacional, con el palista de Choele Choel como un valioso componente del equipo que levantó el título frente a delegaciones internacionales.



​Más allá de las medallas, las clasificaciones y el título internacional, la familia Yunes enfatiza el valioso acompañamiento recibido en cada etapa por parte de la Comunidad de Choele Choel.



​Destaca que el respaldo fue clave para que Bautista pudiera crecer y lograr todo lo alcanzado este año. Por ello, extienden un profundo agradecimiento a la Comunidad de Choele Choel, a los amigos, a los entrenadores y a los comercios locales que brindaron su inestimable colaboración, apoyo y aliento para hacer posible cada viaje y competencia.



​Bautista Yunes cierra una temporada 2025 llena de aprendizajes, emoción y grandes triunfos, y ya se proyecta con ambición hacia los desafíos del próximo año.