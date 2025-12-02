Entrega de escrituras de IPPV en Beltrán



Presidió el acto el Interventor de IPPV Mariano Lavin junto al Intendente Municipal Robin del Rio.



Cabe destacar que estos documentos son aquellos que les brindan a las familias la tranquilidad jurídica de tener su casa, ya que garantiza la posibilidad de vender, transferir y heredar el Inmueble.



Felicitamos a las familias que tuvieron la posibilidad de acceder a

sus escrituras:



Huebra Vanesa

Ibáñez Marcela

Barbosa Daniel y Acha Canario Rosa Yovani

Ferro Estela Mabel y Magnasco Gerardo Fabian

Muñoz Teresa Beatriz

Calvo Sandra Beatriz y Calvi Julio Cesar

Huebra Paola y Hector Horacio Cardozo

Silisqui Aguanta Teófilo Victoriano

Mozzicafreddo María Laura



Lavin indicó que “El Ippv trabaja fuertemente para que cada vez sean más las familias rionegrinas que logren la tranquilidad en sus viviendas. Quiero agradecer a ustedes vecinos cumplidores, porque cumplieron con el compromiso de pago y hoy se convierten definitivamente en propietarios absolutos de su vivienda. Por supuesto seguiremos trabajando conjuntamente con el municipio para seguir avanzando en esta importante tarea.”