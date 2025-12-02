Entrega de escrituras de IPPV en Beltrán

Esta tarde en las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.

Regionales - Luis Beltrán02/12/2025



Presidió el acto el Interventor de IPPV Mariano Lavin junto al Intendente Municipal Robin del Rio.


Cabe destacar que estos documentos son aquellos que les brindan a las familias la tranquilidad jurídica de tener su casa, ya que garantiza la posibilidad de vender, transferir y heredar el Inmueble.


Felicitamos a las familias que tuvieron la posibilidad de acceder a 
sus escrituras:


Huebra Vanesa
Ibáñez Marcela
Barbosa Daniel y Acha Canario Rosa Yovani
Ferro Estela Mabel y Magnasco Gerardo Fabian
Muñoz Teresa Beatriz
Calvo Sandra Beatriz y Calvi Julio Cesar
Huebra Paola y Hector Horacio Cardozo
Silisqui Aguanta Teófilo Victoriano
Mozzicafreddo María Laura


Lavin indicó que “El Ippv trabaja fuertemente para que cada vez sean más las familias rionegrinas que logren la tranquilidad en sus viviendas. Quiero agradecer a ustedes vecinos cumplidores, porque cumplieron con el compromiso de pago y hoy se convierten definitivamente en propietarios absolutos de su vivienda. Por supuesto seguiremos trabajando conjuntamente con el municipio para seguir avanzando en esta importante tarea.”

