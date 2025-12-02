La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Entrega de escrituras de IPPV en Beltrán
Esta tarde en las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.Regionales - Luis Beltrán02/12/2025
Presidió el acto el Interventor de IPPV Mariano Lavin junto al Intendente Municipal Robin del Rio.
Cabe destacar que estos documentos son aquellos que les brindan a las familias la tranquilidad jurídica de tener su casa, ya que garantiza la posibilidad de vender, transferir y heredar el Inmueble.
Felicitamos a las familias que tuvieron la posibilidad de acceder a
sus escrituras:
Huebra Vanesa
Ibáñez Marcela
Barbosa Daniel y Acha Canario Rosa Yovani
Ferro Estela Mabel y Magnasco Gerardo Fabian
Muñoz Teresa Beatriz
Calvo Sandra Beatriz y Calvi Julio Cesar
Huebra Paola y Hector Horacio Cardozo
Silisqui Aguanta Teófilo Victoriano
Mozzicafreddo María Laura
Lavin indicó que “El Ippv trabaja fuertemente para que cada vez sean más las familias rionegrinas que logren la tranquilidad en sus viviendas. Quiero agradecer a ustedes vecinos cumplidores, porque cumplieron con el compromiso de pago y hoy se convierten definitivamente en propietarios absolutos de su vivienda. Por supuesto seguiremos trabajando conjuntamente con el municipio para seguir avanzando en esta importante tarea.”
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.
El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.
