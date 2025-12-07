A pura peña el segundo escenario de la fiesta

La segunda noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia comenzó con una gran marco de público en el predio.  El escenario mayor abrió la fiesta y algunos de los artistas luego pasaron por el escenario de la globa

Regionales - Choele Choel07/12/2025
IMG-20251207-WA0003

El escenario que se encuentra en la globa inicio su jornada al ritmo de peña con danzas y acompañamiento de palmas para los bailarines por parte del público.


El escenario se encuentra al final del predio en el lado opuesto del escenario mayor y por allí pasan artistas regionales.  


El día sábado el Bagual lo abrió con danzas y muchas gente acompañando a los jóvenes bailarines con aplausos. Luego llegaría el turno de los músicos que contaron con el coro de los presentes.   

Te puede interesar
Lo más visto