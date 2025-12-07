La primera noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia fue un éxito.
A pura peña el segundo escenario de la fiesta
La segunda noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia comenzó con una gran marco de público en el predio. El escenario mayor abrió la fiesta y algunos de los artistas luego pasaron por el escenario de la globa
El escenario que se encuentra en la globa inicio su jornada al ritmo de peña con danzas y acompañamiento de palmas para los bailarines por parte del público.
El escenario se encuentra al final del predio en el lado opuesto del escenario mayor y por allí pasan artistas regionales.
El día sábado el Bagual lo abrió con danzas y muchas gente acompañando a los jóvenes bailarines con aplausos. Luego llegaría el turno de los músicos que contaron con el coro de los presentes.
Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
Este viernes será la primera noche de la Fiesta nacional del folclore y la familia. El predio abierto a todo público se prepara para recibir a miles de visitantes.
En un gesto que destaca el valor comunitario de la educación y el rol transformador de las escuelas técnicas, estudiantes del CET N°13 de Choele Choel entregaron al Hospital Zonal cinco porta sueros construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de sus Prácticas Profesionalizantes.
Llaman a licitación para recambio de cubierta metálica del playónRegionales - Choele Choel05/12/2025
La municipalidad de Choele Choel por medio de la licitación pública 08/2025 llama a interesados en ejecutar la obra de reparación y recambio de cubierta metálica del polideportivo
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.
