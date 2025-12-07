A pura peña el segundo escenario de la fiesta

El escenario que se encuentra en la globa inicio su jornada al ritmo de peña con danzas y acompañamiento de palmas para los bailarines por parte del público.



El escenario se encuentra al final del predio en el lado opuesto del escenario mayor y por allí pasan artistas regionales.



El día sábado el Bagual lo abrió con danzas y muchas gente acompañando a los jóvenes bailarines con aplausos. Luego llegaría el turno de los músicos que contaron con el coro de los presentes.