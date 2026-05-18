Cobra fuerza la policía montada de la rural

Se trata de cuatro caballos que permitirán incrementar la prevención, pero también útiles en los procedimientos, dado que en casos de secuestros de animales son necesarios para juntar el ganado en las zonas de campos. Cabe señalar que la brigada rural ha llevado adelante secuestros de hasta doscientos animales, y que en dos casos para cumplir con la tarea de reunir las cabezas se debía solicitar colaboración a productores que quisieran facilitar caballos para tal fin.

La zona del Valle Medio que debe cubrir la brigada rural con funciones en la zona de la unidad regional IV es una de las más extensas de la provincia con caminos de difíciles accesos y muchos a orillas del río por lo que las motos y los caballos son muy necesarios para incrementar la prevención.

En el marco de la Fiesta del ternero la brigada recibió la donación de cuatro recados completos y además el colegio veterinario también comprometió su apoyo en lo referido a la sanidad de los equinos.

Si bien existen, en otras unidades regionales la policía montada, en el caso del valle medio será una extensión concreta en las tareas de prevención de la brigada rural.

La brigada ahora avanza para contar con el carro para el traslado de los caballos y ya dar otro paso más en el servicio de policía montada de la brigada rural.