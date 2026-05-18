Actividades en el día internacional de los museos

En las localidades de Beltrán, Choele Choel, Darwin y Lamarque habrá actividades en el marco del día internacional de los museos 
Regionales18/05/2026
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En el caso de Luis Beltrán las actividades programadas se desarrollaran el Museo Mony Gundín, ubicado en Sarmiento 525.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán disfrutar de distintas propuestas culturales, recreativas y artísticas pensadas para compartir, recordar y poner en valor la historia y el patrimonio de la localidad. El museo permanecerá abierto de 8 a 20 horas, y en la oportunidad se expondrán fotos de personas y personajes de la localidad, invitando a dejar una anécdota o un escrito de los mismos.

A las 10 horas se realizará una actividad manual junto al Hospital Fernando Rocha.  A las 13:30 se llevará adelante un taller de cultura municipal Arte Mix a cargo de Gabriela Guzmán.

En tanto que en Lamarque, el Museo Paleontológico Municipal “Héctor Cabaza”, habrá visitas guiadas de 16:00 a 20:00 horas. En las mismas se podrá explorar parte de la historia, patrimonio y riqueza paleontológica. La Doctora en Paleontología Egly Pérez Pincheira acompañará el recorrido, compartiendo sus conocimientos y experiencias con toda la comunidad. 

El museo de Lamarque se encuentra en Libertad, casi Rivadavia.

En Choele Choelenses la Casa Maldonado, sede del museo histórico regional de Choele Choel permanecerá abierto al público de 14 a 19 horas.  

En la localidad de Darwin el museo ferroviario abrirá sus puertas de 9 a 18 horas con visitas guiadas. 

Cabe señalar que ese año el lema es  «Museos uniendo un mundo dividido» .

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