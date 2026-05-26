Se viene el Rally XCO en Parejas – Aniversario Choele Choel

El próximo 5 de julio, llega el Rally en Parejas, una propuesta que combina competencia, compañerismo y el espíritu del ciclismo.
Categorías para todos los niveles: competitivas, promocionales y menores. En el caso de las categorías competitivas la distancia a recorrer será de 45 kilómetros y en el caso de promocionales y menores 30 kilómetros.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 20 años que se acercó a su ex pareja incumpliendo medidas cautelares que prohibían tal acercamiento y le provocó heridas en medio de un violento hecho .
El Ejecutivo Municipal de Choele Choel alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los trabajadores municipales, a partir de una propuesta que combina reconocimiento, responsabilidad y equilibrio financiero.
El Intendente de Choele Choel participó de un encuentro con las autoridades del Banco Provincia del Neuquén (BPN), en el que se abrió una instancia de diálogo para analizar alternativas frente al cierre de la sucursal de la localidad.
Tras el acuerdo entre Río Negro y Nación, el gobernador Alberto Weretilneck presentó en Cipolletti el plan de acción ante intendentes. La finalización de las rotondas de acceso a Choele Choel fue incorporada como una obra prioritaria de inmediata resolución.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 20 años que se acercó a su ex pareja incumpliendo medidas cautelares que prohibían tal acercamiento y le provocó heridas en medio de un violento hecho .