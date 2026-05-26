Se viene el Rally XCO en Parejas – Aniversario Choele Choel

El próximo 5 de julio, llega el Rally en Parejas, una propuesta que combina competencia, compañerismo y el espíritu del ciclismo.

Categorías para todos los niveles: competitivas, promocionales y menores. En el caso de las categorías competitivas la distancia a recorrer será de 45 kilómetros y en el caso de promocionales y menores 30 kilómetros.

Premiación:

Competitiva: efectivo hasta el 3° puesto

Promocional: trofeos del 1° al 5°

Consultas e inscripción:

Rubén Zalazar – 2984 958016