Se viene el Rally XCO en Parejas – Aniversario Choele Choel

Choele se prepara para vivir una jornada a puro deporte y adrenalina.
Regionales - Choele Choel26/05/2026
multimedia.normal.8cb35b13042e7abc.bm9ybWFsLndlYnA=
El próximo 5 de julio, llega el Rally en Parejas, una propuesta que combina competencia, compañerismo y el espíritu del ciclismo.
Categorías para todos los niveles: competitivas, promocionales y menores. En el caso de las categorías competitivas la distancia a recorrer será de 45 kilómetros y en el caso de promocionales y menores 30 kilómetros. 
Premiación:
Competitiva: efectivo hasta el 3° puesto
Promocional: trofeos del 1° al 5°
Consultas e inscripción:
Rubén Zalazar – 2984 958016
Te puede interesar
Lo más visto