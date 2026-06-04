El Gobierno Nacional impulsa la logística del campo con financiamiento para la compra de rodados nuevos

En el marco de la muestra Agroactiva 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Gobierno Nacional, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), presentó una campaña especial de leasing orientada a modernizar y ampliar la capacidad de transporte del agro.

La línea ofrece una tasa fija en pesos desde 19,45% y financia hasta el 100% de la compra de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. Cuenta con todos los beneficios impositivos del leasing, como la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo.

El plazo disponible es de hasta 3 años y se ofrece tanto en pesos como en dólares. Tiene como destino a productores y empresas del segmento PyME, con un monto máximo de $6.500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante.

Para acceder, los beneficiarios pueden acercarse durante la muestra al stand N° 276B de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde el BICE tiene su espacio. También podrán encontrar una oferta integral de financiamiento para el agro. Como los créditos en valor producto para el sector sojero, ganadero, que fijan las cuotas en kilos de novillo y se destinan a capital de trabajo para recría y engorde, o a la compra de terneras y vaquillonas para ampliar stock.

Esta línea también se encuentra disponible para tamberos -con cuotas expresadas en litros de leche- que aplican a la adquisición de robots de ordeñe, sistemas rotativos, automatización, entre otros, y para productores porcinos -créditos expresados en kilos capón- con destinos como genética, infraestructura y equipamiento.