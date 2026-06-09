Castraciones gratuitas en el barrio Maldonado

El próximo sábado 13 de junio se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía. 
Regionales - Choele Choel09/06/2026
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Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12 de lunes a miércoles. 

Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino.  

Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos del barrio Maldonado. 

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