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Castraciones gratuitas en el barrio Maldonado
Regionales - Choele Choel09/06/2026
El próximo sábado 13 de junio se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía.
Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12 de lunes a miércoles.
Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino.
Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos del barrio Maldonado.
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