Motociclista resultó con lesiones leves tras una colisión en Choele

Una joven de 19 años sufrió lesiones de carácter leve, el martes por la noche, luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Kennedy y Namuncurá de Choele Choel.
Regionales - Choele Choel10/06/2026
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El siniestro ocurrió minutos antes de las 20 horas y fue protagonizado por una motocicleta Gilera Smash 110 cc y un automóvil Fiat Palio. 

De acuerdo con la información recabada, el vehículo de mayor porte impactó la parte trasera del rodado menor, provocando la caída de la motociclista sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta, fue trasladada al hospital local para su evaluación médica.

Posteriormente se determinó que presentaba escoriaciones e inflamación en una de sus rodillas, sin registrar lesiones de gravedad.

Las actuaciones policiales a cargo de la comisaría 8va. permitieron establecer que el automóvil era conducido por un hombre de 28 años, con domicilio en el barrio 40 Viviendas de Choele Choel.

Además, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial realizaron los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores, obteniéndose resultados negativos.

En el marco de las diligencias efectuadas, también se labró un acta de infracción al conductor del automóvil por carecer de licencia de conducir habilitante, quedando el vehículo a cargo de un familiar responsable.

Fuente Regional IV 

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