La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a niños y niñas a disfrutar de una tarde especial en el Museo Municipal Mony Gundin.
Destacada participación de la escuela de atletismo en General Roca
Regionales - Luis Beltrán17/06/2026
La Escuela Municipal de Atletismo de Luis Beltrán tuvo una sobresaliente actuación el pasado sábado en el Torneo Aniversario de la Federación, realizado en General Roca, donde participó con un numeroso grupo de atletas obteniendo excelentes resultados y varios lugares en el podio en distintas categorías.
Galilea González – 1° puesto en Lanzamiento de Bala y 1° puesto en Lanzamiento de Jabalina (Categoría U16).
Martín Godoy – 1° puesto en Salto en Largo (Categoría U14).
Miguel Medina – 2° puesto en Lanzamiento de Disco (Categoría U18).
Santino Elosegui – 3° puesto en Lanzamiento de Bala (Categoría U18).
Penélope Vidoni – 1° puesto en Salto en Largo (Categoría U18).
La delegación estuvo acompañada por el profesor Julian Bautista y la ayudante Karen Quintanilla.
Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitan a la Escuela Municipal por su destacada actuación en este gran torneo.
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