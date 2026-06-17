Destacada participación de la escuela de atletismo en General Roca

Galilea González – 1° puesto en Lanzamiento de Bala y 1° puesto en Lanzamiento de Jabalina (Categoría U16).

Martín Godoy – 1° puesto en Salto en Largo (Categoría U14).

Miguel Medina – 2° puesto en Lanzamiento de Disco (Categoría U18).

Santino Elosegui – 3° puesto en Lanzamiento de Bala (Categoría U18).

Penélope Vidoni – 1° puesto en Salto en Largo (Categoría U18).

La delegación estuvo acompañada por el profesor Julian Bautista y la ayudante Karen Quintanilla.

Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitan a la Escuela Municipal por su destacada actuación en este gran torneo.