Beltrán en el torneo provincial de gimnasia artística
Desde Beltrán se participó con una importante delegación de gimnastas, obteniendo destacados resultados y demostrando el crecimiento deportivo alcanzado a lo largo del año.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Nivel 1A
Bianca Garrido: 11° puesto (Infantil)
Morena Torres: 12° puesto (Preinfantil)
Faline Lázaro: 4° puesto (Mini)
Nivel 2
Priscila Keding Grigera: 11° puesto (Preinfantil)
María Paz Mozzicafreddo: 3° puesto (Mini)
Nivel 3
Lola Fernández Zoratti: 9° puesto (Preinfantil)
Julia Verdi: 8° puesto (Juvenil)
Tiziana Neira: 5° puesto (Juvenil)
Candela Ayestaran: 6° puesto (Mayor)
Además, fueron reconocidas por su ascenso de nivel las gimnastas Eugenia Martín Vivier, Josefina González, Gianna Mozzicafreddo, Mía Acosta, Keila Cotaro y Dunja Milosevic, un logro que refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrado durante todo el proceso de entrenamiento.
Desde la Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes, felicitaron a todas las gimnastas, a la profesora Andrea Quiros y a la ayudante Manuela Varela por el excelente trabajo realizado y por representar de gran manera a nuestra localidad en esta importante competencia Provincial.