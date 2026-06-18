Beltrán en el torneo provincial de gimnasia artística

Desde Beltrán se participó con una importante delegación de gimnastas, obteniendo destacados resultados y demostrando el crecimiento deportivo alcanzado a lo largo del año.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Nivel 1A

Bianca Garrido: 11° puesto (Infantil)

Morena Torres: 12° puesto (Preinfantil)

Faline Lázaro: 4° puesto (Mini)

Nivel 2

Priscila Keding Grigera: 11° puesto (Preinfantil)

María Paz Mozzicafreddo: 3° puesto (Mini)

Nivel 3

Lola Fernández Zoratti: 9° puesto (Preinfantil)

Julia Verdi: 8° puesto (Juvenil)

Tiziana Neira: 5° puesto (Juvenil)

Candela Ayestaran: 6° puesto (Mayor)

Además, fueron reconocidas por su ascenso de nivel las gimnastas Eugenia Martín Vivier, Josefina González, Gianna Mozzicafreddo, Mía Acosta, Keila Cotaro y Dunja Milosevic, un logro que refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrado durante todo el proceso de entrenamiento.

Desde la Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes, felicitaron a todas las gimnastas, a la profesora Andrea Quiros y a la ayudante Manuela Varela por el excelente trabajo realizado y por representar de gran manera a nuestra localidad en esta importante competencia Provincial.