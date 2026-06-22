Juegos de Rio Negro para mayores de 60

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a las personas mayores +60 a participar de una nueva edición de los Juegos de Río Negro 2026.
Regionales - Luis Beltrán22/06/2026
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Se trata de una propuesta que promueve el deporte, la recreación y el encuentro.

 Disciplinas: 

 -Ajedrez (individual)

-Sapo (individual)

(pareja femenina y masculina)

 -Newcom (equipo mixto)

 -Truco (pareja mixta)

 -Pádel (pareja femenina y masculina)

-Tenis (pareja mixta)

-Tenis de mesa (individual)

 -Orientación (pareja mixta)

-Habilidades motoras (pareja mixta)

Las Inscripciones se realizan en el Gimnasio Municipal, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

La fecha límite de inscripción es el día 26 de junio.

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