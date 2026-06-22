El Intendente municipal Robin del Rio recibió en su despacho al Ministro de Gobierno de Rio Negro Agustín Ríos con motivo de seguir afianzando la relación articulada de trabajo entre provincia y municipio.
Juegos de Rio Negro para mayores de 60
Regionales - Luis Beltrán22/06/2026
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a las personas mayores +60 a participar de una nueva edición de los Juegos de Río Negro 2026.
Se trata de una propuesta que promueve el deporte, la recreación y el encuentro.
Disciplinas:
-Ajedrez (individual)
-Sapo (individual)
(pareja femenina y masculina)
-Newcom (equipo mixto)
-Truco (pareja mixta)
-Pádel (pareja femenina y masculina)
-Tenis (pareja mixta)
-Tenis de mesa (individual)
-Orientación (pareja mixta)
-Habilidades motoras (pareja mixta)
Las Inscripciones se realizan en el Gimnasio Municipal, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
La fecha límite de inscripción es el día 26 de junio.
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