Juegos de Rio Negro para mayores de 60

Se trata de una propuesta que promueve el deporte, la recreación y el encuentro.

Disciplinas:

-Ajedrez (individual)

-Sapo (individual)

(pareja femenina y masculina)

-Newcom (equipo mixto)

-Truco (pareja mixta)

-Pádel (pareja femenina y masculina)

-Tenis (pareja mixta)

-Tenis de mesa (individual)

-Orientación (pareja mixta)

-Habilidades motoras (pareja mixta)

Las Inscripciones se realizan en el Gimnasio Municipal, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

La fecha límite de inscripción es el día 26 de junio.