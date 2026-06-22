Se disputó una nueva edición de la copa Chijete Bernardis

El Gimnasio Municipal fue sede de los partidos que definieron a los campeones masculinos y femeninos.

Los resultados finales fueron las siguientes

Masculino

1) Alta Barda de Neuquen

2) Escuela Madrynense de Voley

3) PIAP de Neuquen

4) E M.Luis Beltran

Femenino

1) ADC Centenario

2) Cipolletti

3) Bahiense del Norte de Bahía Blanca

4) E.M.Luis Beltran