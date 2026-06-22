Se disputó una nueva edición de la copa Chijete Bernardis

Durante el fin de semana se llevó a cabo la 5° edición de la Copa Abierta de Voley Sergio "Chijete" Bernardis en categoría Mayores.
Regionales - Luis Beltrán22/06/2026
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El Gimnasio Municipal fue sede de los partidos que definieron a los campeones masculinos y femeninos. 

 

Los resultados finales fueron las siguientes 

Masculino 

1) Alta Barda de Neuquen 

2) Escuela Madrynense de Voley

3) PIAP de Neuquen 

4) E M.Luis Beltran 

Femenino 

1) ADC Centenario

2) Cipolletti 

3) Bahiense del Norte de Bahía Blanca

4) E.M.Luis Beltran

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