La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a las personas mayores +60 a participar de una nueva edición de los Juegos de Río Negro 2026.
Se disputó una nueva edición de la copa Chijete Bernardis
Regionales - Luis Beltrán22/06/2026
Durante el fin de semana se llevó a cabo la 5° edición de la Copa Abierta de Voley Sergio "Chijete" Bernardis en categoría Mayores.
El Gimnasio Municipal fue sede de los partidos que definieron a los campeones masculinos y femeninos.
Los resultados finales fueron las siguientes
Masculino
1) Alta Barda de Neuquen
2) Escuela Madrynense de Voley
3) PIAP de Neuquen
4) E M.Luis Beltran
Femenino
1) ADC Centenario
2) Cipolletti
3) Bahiense del Norte de Bahía Blanca
4) E.M.Luis Beltran
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