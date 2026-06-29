Ultiman detalles para el safari de Beltrán

El viernes por la mañana se realizó una conferencia de prensa en relación a la realización de la 3° Fecha del Safari Regional 2026 para los días 4 y 5 de julio en Luis Beltrán.
Regionales - Luis Beltrán29/06/2026
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El Intendente municipal Robin del Rio anuncio oficialmente la realización de una nueva fecha del safari regional. Lo hizo en conferencia de prensa junto a Marcelo Carcassonne Presidente APisa, Gustavo Linares Tesorero Apisa, Hernan Ratto y Mario Gaspar en representación del Autoclub, Mauricio Paz Director del Hospital Área Programa, Comisario Mayor Juan Carlos Bautista, Franco Fausto Jefe de la Sub Central Splif y Martin Peralta Jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de Luis Beltran.

 La familia safarista vuelve a celebrar el desarrollo del deporte motor regional.

“Hay mucha familia safarista y que tengamos una de las dos fechas de la región en nuestra localidad es una motivación muy importante. Por supuesto quiero agradecer a cada institución que nos acompaña, sin ellos, ustedes saben, nada sería posible. Sin dudas, tengo que agradecer a los dueños de campos por darnos los permisos correspondientes, la verdad que es un aporte imprescindible para el desarrollo de esta actividad” indico Robin del Rio Intendente municipal de Luis Beltrán. 

Se espera recibir más de 120 pilotos en las diferentes categorías y la aparición de novedades en las hojas de ruta lo que harán de esta fecha, una verdadera fiesta del deporte motor.

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