El torneo nacional para ciego dejó un aprendizaje y puso en valor la calidez humana

El torneo de carácter nacional inicio sus actividades el jueves con un reconocimiento de la localidad por parte de las participantes que estuvieron reconociendo el circuito que realizaron durante los días del torneo. En tanto que viernes, sábado y domingo las canchas armadas en las instalaciones del club recibieron a los mejores deportistas ciegos de la disciplina, entre ellos el campeón mundial de la actividad.

El domingo se jugaron las instancias finales y en el caso de la final masculina, la disputaron Roberto Caqui Rivas y Diego Morel, imponiéndose Diego quien logró un quiebre en el primer set, y luego ganó en el Tie breck el segundo set para quedarse con el torneo, algo más que merecido luego del difícil cruce que tuvo en semifinales donde debió enfrentar al campeón mundial a quien venció en tres set.

En tanto que en damas la final la disputaron dos jóvenes que hicieron un gran recorrido para llegar a la instancia final donde se terminó imponiendo por 4-0 y 4-1 Micaela Aguilar, sobre Guadalupe Rodríguez.

Finalizado los encuentros se procedió a la entrega de premios, oportunidad en la que el coordinador del evento, Gianluca Natali, agradeció a los jugadores, a los árbitros, al hospital, al club de Luis Beltrán, a los chicos y coordinadores del CEM 55, a la dirección de deportes, al área de Desarrollo humano, a la municipalidad de Luis Beltrán y muy especialmente a Sergio Valderrama quien planto esta semillita que fue creciendo hasta terminar en este gran evento. Gianluca además de los agradecimientos dedico palabras a los jugadores que en algunos casos hicieron más de mil kilómetros para poder ser parte de este torneo y destacó las palabras de aliento para continuar realizando este tipo de actividades en la localidad.

Por su parte Sergio Valderrama, jugador de Luis Beltrán, quien impulso esta iniciativa, destacó que se vivió una verdadera fiesta del deporte y manifestó sus deseos de poder seguir haciendo este tipo de actividades en la localidad.

Tanto el presidente de FADEC como el presidente de la subcomisión de tenis destacaron la gran tarea de Gianluca en la organización, como así también de la dirección de deportes y la municipalidad que estuvo a disposición en todo momento para este evento, pusieron en valor que el municipio abriera las puertas para este torneo y señalaron que esperan estar nuevamente el año que viene en la localidad.

Los jugadores por su parte destacaron la calidez humana con la que fueron recibidos en Beltrán y señalaron que se llevan en el corazón a Luis Beltrán por tanto amor. Además, revalorizaron todo lo que Gianluca, los colaboradores y el área de deportes hicieron para que este torneo salga de la mejor manera.

El intendente de Luis Beltrán, Robin del Rio destacó el trabajo que hicieron todos los que fueron parte para que esto se concrete en la localidad y señaló que las puertas de la localidad están siempre abiertas para cuando quieran volver, destacando que en estos tres días dejaron muchísimas enseñanzas a la comunidad de Beltrán.