Cuatro meses de prisión por varios delitos contra la madre de su hijo

La fiscalía de Choele Choel formuló cargos por “privación ilegítima de la libertad, desobediencia a una orden judicial, amenazas simples contra la mujer, amenazas agravadas por el uso de arma impropia contra la policía y resistencia a la autoridad". Lo anterior con afectación a las leyes 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Según la acusación realizada por la fiscal Analía Álvarez, “el jueves pasado, a la madrugada, el imputado - que tenía vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la madre del hijo que tienen en común - ingresó a la vivienda, y comenzó a insultarla y amenazarla”.

“Uno de los otros hijos de la mujer, logró salir de la casa y pedir auxilio a la policía que arribó al lugar. Pese a que el hombre agarró un destornillador e intentó utilizar como escudo al pequeño de escasos meses de vida, el rápido accionar policial permitió su aprehensión”, explicó la fiscal del caso.

Entre el sustento probatorio presentado por la fiscalía para esta instancia se encuentra el acta de procedimiento policial, la denuncia penal de la víctima, una sentencia condenatoria previa y las medidas cautelares que el hombre debía cumplir, el legajo de la Unidad de Familia de Luis Beltrán donde el imputado había sido excluido del hogar y no podía acercarse a la víctima en un radio de 300 metros.

La defensora penal pública, Flavia Rojas, que asistió al imputado en esta audiencia no tuvo objeciones a los hechos ni a la calificación legal, tampoco a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la fiscalía.

"Tenemos presente la reiterancia de este hombre, además pese a tener medidas para evitar que continúe amedrentando a la mujer igual lo hace, no respeta las cautelares que se dictan. Nos preocupa la seguridad de la mujer víctima y también la de los niños que son hijos de ella y uno de él, que han sufrido violencia", expresó la fiscalía.

De esta manera, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los mismos términos fiscales, resolvió que el hombre cumpla con el plazo de cuatro meses de prisión preventiva y se de inicio a la etapa penal preparatoria de cuatro meses.

Durante la audiencia, el magistrado interviniente resolvió en favor del pedido tanto de la fiscalía como de la defensa respecto a la no divulgación de datos relativos a los hijos, todos menores de edad, como tampoco imágenes que podrían afectar los derechos por los cuales las infancias se encuentran amparadas.

Ministerio Público Fiscal