Se viene el Rally XCO en Parejas – Aniversario Choele Choel
Regionales - Choele Choel02/07/2026
Choele se prepara para vivir una jornada a puro deporte y adrenalina. El próximo 5 de julio, llega el Rally en Parejas, una propuesta que combina competencia, compañerismo y el espíritu del ciclismo.
Categorías para todos los niveles: competitivas, promocionales y menores.
En el caso de las categorías competitivas la distancia a recorrer será de 45 kilómetros y en el caso de promocionales y menores 30 kilómetros.
Premiación:
Competitiva: efectivo hasta el 3° puesto
Promocional: trofeos del 1° al 5°
Consultas e inscripción:
Rubén Zalazar – 2984 958016
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