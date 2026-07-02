Veinte años del encuentro de artesanos y manualistas

Se abren las inscripciones para la 20° edición del Encuentro de Artesanos y Manualistas de Luis Beltrán que tendrá lugar en agosto. 
Regionales - Luis Beltrán02/07/2026
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Las inscripciones estarán vigentes desde el 1° hasta el 20 de julio. 

Los cupos son limitados, por lo que recomiendan asegurar el lugar completando el formulario en línea en el siguiente link: https://forms.gle/YHdeLgew8ges6iJn7.

El Encuentro cumple 20 años y se prepara para una edición histórica. Organizado de manera conjunta por la Asociación de Artesanos del Valle Medio y la Municipalidad de Luis Beltrán.

El encuentro ya tiene fecha confirmada, será el 15 y 16 de agosto en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

Como cada año, el encuentro promete ser un paseo ideal para toda la familia. Además de recorrer la feria y apoyar el talento local, quienes asistan podrán disfrutar de espectáculos musicales en vivo, un gran patio de comidas y espacios de capacitación.

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