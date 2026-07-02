Guardianes de la memoria en Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de "Guardianas de la Memoria", una propuesta artística que combina danza, poesía, lectura y sonidos en un encuentro pensado para emocionar y conectar con la memoria a través del arte.
Regionales - Luis Beltrán02/07/2026
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La presentación contará con la participación de Sueltas en danza, Mirta Sandoval en palabras y lecturas, María José Marino en lectura y Paz Llorente en sonidos.

La actividad se realizará el sábado 11 de julio en el Museo Municipal Mony Gundin, con funciones a las 14:00, 15:00 y 16:00 horas.

Actividad gratuita con cupos limitados.

Reservas al: 2995 352658

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