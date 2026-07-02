Guardianes de la memoria en Beltrán

La presentación contará con la participación de Sueltas en danza, Mirta Sandoval en palabras y lecturas, María José Marino en lectura y Paz Llorente en sonidos.

La actividad se realizará el sábado 11 de julio en el Museo Municipal Mony Gundin, con funciones a las 14:00, 15:00 y 16:00 horas.

Actividad gratuita con cupos limitados.

Reservas al: 2995 352658