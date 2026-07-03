Invitan a instituciones a participar del desfile aniversario

La Municipalidad de Choele Choel, Invita a instituciones locales, vecinos, comercio y empresas, a participar del tradicional desfile en el acto central por el 147ª Aniversario
Regionales - Choele Choel03/07/2026
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El acto y desfile de la Ciudad, será el mismo día 9 de julio a partir de las 15:00 horas en Paseo Jesús Zuain y Calle Storni.

Los interesados deben inscribirse en mesa de entradas de la municipalidad hasta este viernes 3 de julio.

La inscripción se debe acompañar con un texto de media carilla como máximo que detalle la actividad que realizan, para ser leído durante el desfile.

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