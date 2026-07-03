Triangular de basquet femenina

Se desarrollara el domingo uns jornada de basquet femenino en la localidad de Luis Beltrán.
 
Regionales - Luis Beltrán03/07/2026
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Este domingo 05 de julio, el Gimnasio Municipal será sede del Triangular de Básquet Femenino en categoria Primera.

La jornada arrancará a partir de las 10 horas y se harán presentes la Escuela Municipal de Luis Beltrán, Escuela Municipal de Chimpay y Villa Mitre de Río Colorado.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS:

10:30HS Beltrán vs Villa Mitre.

12HS Beltrán vs Chimpay. (amistoso masculino)

13:30HS Villa Mitre vs Chimpay.

15HS Beltrán vs Chimpay.

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