La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de "Guardianas de la Memoria", una propuesta artística que combina danza, poesía, lectura y sonidos en un encuentro pensado para emocionar y conectar con la memoria a través del arte.
Triangular de basquet femenina
Regionales - Luis Beltrán03/07/2026
Se desarrollara el domingo uns jornada de basquet femenino en la localidad de Luis Beltrán.
Este domingo 05 de julio, el Gimnasio Municipal será sede del Triangular de Básquet Femenino en categoria Primera.
La jornada arrancará a partir de las 10 horas y se harán presentes la Escuela Municipal de Luis Beltrán, Escuela Municipal de Chimpay y Villa Mitre de Río Colorado.
CRONOGRAMA DE PARTIDOS:
10:30HS Beltrán vs Villa Mitre.
12HS Beltrán vs Chimpay. (amistoso masculino)
13:30HS Villa Mitre vs Chimpay.
15HS Beltrán vs Chimpay.
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