Triangular de basquet femenina

Este domingo 05 de julio, el Gimnasio Municipal será sede del Triangular de Básquet Femenino en categoria Primera.

La jornada arrancará a partir de las 10 horas y se harán presentes la Escuela Municipal de Luis Beltrán, Escuela Municipal de Chimpay y Villa Mitre de Río Colorado.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS:

10:30HS Beltrán vs Villa Mitre.

12HS Beltrán vs Chimpay. (amistoso masculino)

13:30HS Villa Mitre vs Chimpay.

15HS Beltrán vs Chimpay.