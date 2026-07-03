Choele va por una nueva instancia de “soñé que volaba”

La localidad de Choele Choel, participa este viernes 3 de julio en una nueva instancia del mundialito de ciudades en el canal de Youtube de OLGA
Regionales - Choele Choel03/07/2026
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Luego de haber superado la instancia inicial, llega una nueva etapa para la comunidad de Choele Choel que este viernes debe votar para superar en votos a la ciudad de “El Trapiche”. Cabe señalar que la votación se realiza por medio del chat de youtube de OLGA, en el marco del programa “Soñe que Volaba”. 

Cabe señalar que el mundialito de ciudades es una propuesta federal y lúdica creada en el 2026 en el canal OLGA, con el fin de enfrentar a distintas localidades del país para destacar su identidad y cultura. 

Este viernes cerca del mediodía la comunidad del valle medio debe nuevamente sumarse al chat de youtube para apoyar una vez más a la localidad en este mundialito de ciudades.

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