Lamarque tomó como referencia el Centro de Monitoreo Municipal de Choele

El Municipio de Lamarque comenzó a analizar la implementación de un Centro de Monitoreo tomando como referencia la experiencia desarrollada por Choele Choel. En ese marco, el secretario de Seguridad de esa localidad, Waldo Maulen, visitó las instalaciones del Centro de Monitoreo Municipal, donde fue recibido por el secretario de Promoción y Seguridad Ciudadana, Javier Lefinau.
Regionales - Choele Choel17/07/2026
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Durante la recorrida, el funcionario conoció en detalle el funcionamiento del sistema de videovigilancia, la infraestructura tecnológica instalada, los protocolos de actuación y el trabajo coordinado que diariamente se desarrolla junto a las fuerzas de seguridad para la prevención del delito y la atención de distintas situaciones.
La visita tuvo como objetivo intercambiar experiencias y evaluar la puesta en marcha de un dispositivo de similares características en Lamarque, entendiendo al monitoreo como una herramienta estratégica para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
El Centro de Monitoreo Municipal de Choele Choel se consolidó como una de las principales políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Diego Ramello en materia de seguridad ciudadana. La incorporación de tecnología, el seguimiento permanente de los espacios públicos y el trabajo articulado con las instituciones competentes forman parte de una estrategia orientada a brindar mayor tranquilidad y prevención para la comunidad.
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