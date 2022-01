San Antonio de Padua; trabajadores solicitan regularicen su situación laboral

Las trabajadoras del hogar dieron a conocer su situación por medio de una nota en la que expresan:



Trabajamos hace muchos años bajo el régimen de MONOTRIBUTISTA SOCIAL , Hemos pedido asesoramiento a varias instituciones e hicimos llegar nuestro pedido de un contrato laboral de manera formal y por escrito a : Gobernadora actual, ex gobernador ,legisladores, intendentes ! Así como también nos acercamos a organismos locales buscando la vía correcta para que atiendan nuestro pedidos . Cuestión que hasta el día de la fecha no logramos resolver , no contamos con una OBRA SOCIAL, SIN OLVIDAR DE MENCIONAR

TAMBIÉN QUE COMO TRABAJADORAS ESENCIALES NO HEMOS TAMPOCO

RECIBIDO ALGÚN BONO PANDEMIA EN ESTA SITUACIÓN TAN Difícil QUE VIVIMOS.



Por el contrario solo son evasivas que se prolongan en el tiempo. Nuestro trabajo desde siempre ,incluso antes y durante la pandemia, pese a los problemas a nivel familiar que este trajo, siempre estuvimos codo a codo ,cumpliendo con nuestras obligaciones diariamente. Necesitamos ser tenidas en cuenta , queremos un contrato Ya !!



Alguien , ademas de nosotras tenemos que hacer algo al respecto, no solo escuchadas y recibir asesoramiento profesional ,necesitamos soluciones concretas y precisas a la brevedad.



QUEDA CORDIALMENTE INVITADO ALGÚN PROFESIONAL DE LA MATERIA QUEQUIERA BRINDARNOS TODA LA INFORMACIÓN LEGAL PARA DARLE FORMALIDAD A NUESTRO PEDIDO



La nota lleva las firmas de

Marisa Raquel Rosas ..20533176

Sandoval Quintana Silvia marilin

D.N.I 30.074.754

Perez Patricia Elizabeth 35060502

Yoanna Núñez 32588436

Ayelen Ramirez 34668273

Viveros Analía del carmen 21811557