Reunión de bibliotecas populares del Valle Medio para potenciar el trabajo

La Secretaría de Cultura realizará este martes 20 de octubre un encuentro de trabajo y debate con bibliotecas populares del Valle Medio. Esta jornada tendrá como objetivo fortalecer el vínculo con estas instituciones y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.
Regionales - Luis Beltrán20/10/2026
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La actividad tendrá lugar de 15 a 18 en la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno, ubicada en Independencia 25, en Luis Beltrán, y convocará a representantes de ocho bibliotecas de distintas localidades de la región: Lamarque, Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Chimpay, Luis Beltrán y Río Colorado.

Durante la jornada se analizarán los datos relevados sobre la situación de cada biblioteca y sus principales necesidades. También se abordarán propuestas de capacitación y formación, la incorporación de personal para aquellas instituciones que lo requieran y los procedimientos para solicitar el Bibliomóvil. El encuentro contará, además, con un espacio abierto para consultas, intercambio y debate.

La iniciativa busca consolidar el trabajo articulado con las bibliotecas populares, instituciones fundamentales para promover la lectura, garantizar el acceso a los libros y sostener espacios de encuentro, participación y construcción cultural en cada comunidad.

A través de estas instancias, la Secretaría de Cultura continúa impulsando el diálogo con las instituciones culturales de la provincia, reconociendo sus realidades y acompañando el desarrollo de herramientas que contribuyan a fortalecer su tarea en el territorio.

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