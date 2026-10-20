Tango FCP en Choele Choel

Fundación Cultural Patagonia presenta a Tango FCP en Choele Choel el sábado 24 de octubre a las 21 h en el Cine Teatro de esta localidad.
Regionales - Choele Choel20/10/2026
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Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta a Tango FCP y Artistas FCP con un concierto en el Cine Teatro de Choele Choel. La propuesta será el próximo sábado 24 de octubre a las 21 horas.

El concierto es un viaje por grandes temas del 2 x 4 para emocionarse y disfrutar de canciones instrumentales y cantadas de autores que marcaron diferentes épocas y estilos de la historia del tango.

Tango FCP está integrado por Humberto Taglialegna, piano y arreglos; Marcelo Pope González, contrabajo; y Pablo Borgia, bandoneón. Junto a ellos, estará el cantante Leandro Rodríguez.

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