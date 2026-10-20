Cesar Yunes junto a Nadia Yunes y Rodrigo Araneda presentaron un proyecto de Comunicación al Ministerio de Salud de Río Negro, solicitando la convocatoria para la conformación del Consejo Local de Salud.
Tango FCP en Choele Choel
Regionales - Choele Choel20/10/2026
Fundación Cultural Patagonia presenta a Tango FCP en Choele Choel el sábado 24 de octubre a las 21 h en el Cine Teatro de esta localidad.
Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta a Tango FCP y Artistas FCP con un concierto en el Cine Teatro de Choele Choel. La propuesta será el próximo sábado 24 de octubre a las 21 horas.
El concierto es un viaje por grandes temas del 2 x 4 para emocionarse y disfrutar de canciones instrumentales y cantadas de autores que marcaron diferentes épocas y estilos de la historia del tango.
Tango FCP está integrado por Humberto Taglialegna, piano y arreglos; Marcelo Pope González, contrabajo; y Pablo Borgia, bandoneón. Junto a ellos, estará el cantante Leandro Rodríguez.
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