La gran mayoría de los choelenses utiliza los servicios del Hospital Público, y todos conocen las dificultades que atraviesa, especialmente el déficit de profesionales en áreas sensibles como Cirugía y Ginecología, entre otras.

Por otra parte, además del financiamiento propio del presupuesto provincial, se sabe que el Municipio de Choele realiza aportes específicos, mientras muchos vecinos colaboran a su vez con la Cooperadora del Hospital.

En el último aniversario, el Gobernador anunció la puesta en marcha de la Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio, con Choele como cabecera regional, que "permitirá ordenar mejor la atención, reducir derivaciones, compartir capacidades entre hospitales e incorporar más tecnología". También ratificó el compromiso de construir el CAPS de Las Bardas, que ya está en proceso y lo realizará el Municipio por obra delegada.

Los ediles desde sus bancas en el concejo, a fines de 2025 se reunieron con la Directora del Hospital para consultarle por la convocatoria a reactivar el Consejo Local de Salud, en el marco de la Ley provincial N°2570, que prevé la integración de representantes del Hospital, del poder Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, de los trabajadores de la salud y de los vecinos. La respuesta, en ese entonces, fue que se esperaba la integración del Consejo Provincial de Salud, como paso previo para habilitar los Consejos locales.

Diez meses después, y a pesar de estos importantes anuncios, se siguen observando importantes dificultades para garantizar una atención acorde a las necesidades de la ciudad y la región, en especial en un contexto de recorte presupuestario a las provincias y de quita de prestaciones de muchas obras sociales, lo que recarga la demanda en el sistema público de salud y desgasta a su personal.

Por todo esto, y tal como acompañaran con una ordenanza y con su presencia el Consejo Local de Seguridad, consideran oportuno impulsar un espacio institucional de diálogo y participación que nuclee a todos los actores interesados del sistema de Salud, en la convicción de que será sumamente útil para compartir y distribuir información, evacuar dudas, identificar debilidades, sugerir mejoras y coordinar acompañamiento.

La llegada de una nueva Directora al Hospital de Choele renueva expectativas. Pero a quienes vienen desde antes los obliga a involucrarnos más y a insistir en la activación de esta valiosa herramienta que esta a disposición.