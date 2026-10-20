Motociclista con lesiones leves tras un choque

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró este martes por la mañana en la intersección de avenida Roca y Colón, en Luis Beltrán.
Regionales - Luis Beltrán20/10/2026
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 Por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Renault, conducido por un hombre de 55 años domiciliado en Luis Beltrán, y una motocicleta Rouser NS 200, en la que circulaba un joven de 22 años, también residente de la localidad. Ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido por Avenida Roca.

Según las primeras averiguaciones, el auto habría intentado girar en uno de los retomes de la avenida sin percatarse que la moto venía efectuando el sobrepaso.

Cómo consecuencia de lo sucedido, el motociclista fue trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde recibió atención médica. Según el informe preliminar dado a conocer, presentaba heridas superficiales en el tobillo y la rodilla derechos, espalda y manos, sin lesiones de gravedad, aunque se decidió que permanezca en observación.

Además del personal de la comisaría 19° y del Gabinete de Criminalistica de la policia, en el lugar trabajó  personal de Bomberos Voluntarios limpiando el combustible derramado en el asfalto y de la Municipalidad de Luis Beltrán, que realizó tareas preventivas sobre la columna de alumbrado contra la que pegó el motociclista.

Fuente URIV 

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