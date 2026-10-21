Choele llama a licitación pública para contratar un servicio de detección y procesamiento de infracciones de tránsito

La Municipalidad de Choele Choel convocó a la Licitación Pública N.º 09/2026 para la contratación del servicio de detección y procesamiento de infracciones de tránsito dentro del ejido municipal.
Regionales - Choele Choel21/10/2026
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Según establece el edicto oficial, el presupuesto previsto para la contratación asciende a $49.399.295.
La presentación de ofertas y la apertura de sobres se realizarán el martes 27 de octubre de 2026, a las 11 horas, en la sede del Palacio Municipal, ubicada en San Martín 1327.
Los interesados podrán consultar los pliegos en la Oficina de Impositiva de la Municipalidad, de 7:30 a 13 horas. El valor del pliego se fijó en $493.925,50.
La convocatoria se enmarca en los procedimientos de contratación pública del municipio y tiene como objetivo contratar el servicio de detección y procesamiento de infracciones de tránsito en la ciudad.
Para obtener más información sobre las condiciones y especificaciones de la licitación, los interesados deberán dirigirse a las oficinas municipales.
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