Una mujer y su hija resultaron heridas tras caer de una moto

En la moto, una Mondial 110 cc. iban dos mujeres a bordo. La conductora, de 51 años de edad y con domicilio en la localidad de Pomona, que viajaba acompañada por su hija de 17 años domiciliada en Choele Choel.

Ambas fueron trasladadas al hospital local donde recibieron atención médica. Tras los estudios correspondientes, se determinó que ninguna de las dos presentaba lesiones de gravedad.

Mientras la conductora fue asistida por un dolor costal agudo y recibió tratamiento analgésico, su hija solo presentó algunas escoriaciones menores.

Fuente URIV