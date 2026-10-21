Una mujer y su hija resultaron heridas tras caer de una moto

El hecho ocurrió minutos antes de las 21:30 horas en la rotonda de la Avenida Champleaux, en el acceso a Luis Beltrán, cuando la conductora de una motocicleta perdió el control de la misma y terminó produciendo la rodada sin intervención de terceros 
Regionales - Luis Beltrán21/10/2026
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En la moto, una Mondial 110 cc. iban dos mujeres a bordo. La conductora, de 51 años de edad y con domicilio en la localidad de Pomona, que viajaba acompañada por su hija de 17 años domiciliada en Choele Choel.

Ambas fueron trasladadas al hospital local donde recibieron atención médica. Tras los estudios correspondientes, se determinó que ninguna de las dos presentaba lesiones de gravedad. 

Mientras la conductora fue asistida por un dolor costal agudo y recibió tratamiento analgésico, su hija solo presentó algunas escoriaciones menores.

Fuente URIV 

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