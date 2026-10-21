Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró este martes por la mañana en la intersección de avenida Roca y Colón, en Luis Beltrán.
Una mujer y su hija resultaron heridas tras caer de una moto
Regionales - Luis Beltrán21/10/2026
El hecho ocurrió minutos antes de las 21:30 horas en la rotonda de la Avenida Champleaux, en el acceso a Luis Beltrán, cuando la conductora de una motocicleta perdió el control de la misma y terminó produciendo la rodada sin intervención de terceros
En la moto, una Mondial 110 cc. iban dos mujeres a bordo. La conductora, de 51 años de edad y con domicilio en la localidad de Pomona, que viajaba acompañada por su hija de 17 años domiciliada en Choele Choel.
Ambas fueron trasladadas al hospital local donde recibieron atención médica. Tras los estudios correspondientes, se determinó que ninguna de las dos presentaba lesiones de gravedad.
Mientras la conductora fue asistida por un dolor costal agudo y recibió tratamiento analgésico, su hija solo presentó algunas escoriaciones menores.
Fuente URIV
Te puede interesar
Reunión de bibliotecas populares del Valle Medio para potenciar el trabajoRegionales - Luis Beltrán20/10/2026
La Secretaría de Cultura realizará este martes 20 de octubre un encuentro de trabajo y debate con bibliotecas populares del Valle Medio. Esta jornada tendrá como objetivo fortalecer el vínculo con estas instituciones y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.
Este fin de semana la palista Emilia Mozzicafreddo, en representación de la escuela municipal “Brazo Sur” estuvo participando en la Copa Binacional de Velocidad, donde obtuvo extraordinarios resultados en el Lago de Colon (Buenos Aires).
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes en conjunto con Aunar se encuentran trabajando en los preparativos para una nueva edición de la Corre-caminata por la inclusión, en homenaje a Marcelo Orquera
Una investigación por abigeato, que tuvo como damnificado al establecimiento educativo CET N.º 29 ubicado en el ejido rural de la localidad de Luis Beltrán, derivó en la detención de un joven de 19 años y en tres allanamientos realizados de manera simultánea en distintos sectores de la localidad.
Una alarmante seguidilla de hechos delictivos mantiene en vilo y con profunda indignación a la comunidad educativa del Escuela Técnica (CET 29) de Luis Beltrán. En el lapso de apenas una semana, el establecimiento sufrió tres robos consecutivos que terminaron con la sustracción y faena de la totalidad del rodeo ovino utilizado para las prácticas formativas de los estudiantes.
La Escuela Municipal de Luis Beltrán se quedó con los títulos de la Copa de Oro, tanto en la rama femenina como masculina, del Campeonato Provincial Sub 18 de Vóley.
Del 16 al 18 de octubre, en la localidad de Luis Beltrán, se llevará adelante el octavo festival de danza contemporánea del Valle Medio.
Lo más visto
Reunión de bibliotecas populares del Valle Medio para potenciar el trabajoRegionales - Luis Beltrán20/10/2026
La Secretaría de Cultura realizará este martes 20 de octubre un encuentro de trabajo y debate con bibliotecas populares del Valle Medio. Esta jornada tendrá como objetivo fortalecer el vínculo con estas instituciones y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.
Fundación Cultural Patagonia presenta a Tango FCP en Choele Choel el sábado 24 de octubre a las 21 h en el Cine Teatro de esta localidad.
Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró este martes por la mañana en la intersección de avenida Roca y Colón, en Luis Beltrán.