Choele ofrece transporte gratuito al tren de Salud

La Municipalidad de Choele Choel abrió las inscripciones para acceder al servicio de transporte gratuito que permitirá a los vecinos trasladarse hasta Darwin, donde se encuentra el Tren de Salud 9 de Julio, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

La propuesta busca facilitar el acceso a la atención sanitaria y brindar una alternativa de traslado a quienes quieran realizar consultas en los distintos consultorios del tren sanitario.

Las inscripciones se realizan hoy miércoles 21 y mañana jueves 22 de octubre en la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Choele Choel, donde se organiza el traslado de los vecinos interesados.

“En un trabajo de coordinación y cooperación con el Gobierno de Río Negro, estamos aportando para que quienes necesiten o deseen atenderse puedan hacerlo, facilitando el traslado hasta Darwin”, destacó Belén Pared, directora de Desarrollo Humano del municipio, quien está a cargo de las inscripciones.

Con esta iniciativa, el municipio busca acompañar a los vecinos y contribuir a que puedan aprovechar los servicios de salud disponibles en la región, eliminando el costo del traslado como una posible dificultad para acceder a la atención.

El transporte gratuito se enmarca en una acción de acompañamiento y articulación institucional orientada a facilitar el acceso de la comunidad a las prestaciones sanitarias que se ofrecen en localidades cercanas.