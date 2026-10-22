El bingo de la Fiesta del folclore entrega sus primeros premios

La entrega será a las 13 en la Municipalidad de Choele Choel. El 23 de noviembre habrá un segundo sorteo anticipado y en diciembre llegará el gran momento, con importantes premios y un auto 0 km.

La expectativa por el Bingo de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia ya empezó a convertirse en premios concretos. Este viernes 23 de octubre, los primeros ganadores recibirán sus premios en la sala de reuniones de la Municipalidad de Choele Choel, en un acto previsto para las 13 horas.

Se trata de quienes resultaron favorecidos en el primer sorteo anticipado, una de las instancias previas al gran sorteo que tendrá lugar durante la Fiesta, del 4 al 7 de diciembre.

Pero la oportunidad no termina acá. El próximo 23 de noviembre se realizará un segundo sorteo anticipado, que mantendrá viva la expectativa entre quienes ya tienen su cartón y quienes esperan participar por los premios principales.

El momento más esperado llegará en diciembre, cuando se sorteen los grandes premios del bingo, incluido un automóvil 0 kilómetro, en el marco de una fiesta que volverá a reunir música, cultura y miles de personas en Choele Choel.

Con los primeros ganadores confirmados y nuevas instancias por delante, el Bingo comienza a palpitar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.