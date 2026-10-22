Pre Cosquín 2027: Choele abre las inscripciones en su sede para la selección de artistas folklóricos

La localidad vallemediense recibirá el 27 y 28 de noviembre a los participantes que buscarán un lugar en el escenario de la Plaza Próspero Molina, en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027. La convocatoria ya está abierta.
Regionales - Choele Choel22/10/2026
multimedia.normal.8c6a330649c4e621.bm9ybWFsLndlYnA=

Choele Choel volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario folklórico regional al ser sede del certamen Pre Cosquín 2027, la instancia de selección que permite a artistas de distintas disciplinas postularse para llegar al escenario mayor de la Plaza Próspero Molina, en la ciudad cordobesa de Cosquín.

La convocatoria ya se encuentra abierta y la selección se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre de 2026.

La ciudad cuenta con una trayectoria como sede de este certamen, consolidándose tradicionalmente como un punto de encuentro para artistas y representantes de la cultura folklórica de la región. La realización de esta instancia permite dar visibilidad a nuevos talentos y fortalecer la presencia de las expresiones culturales regionales en uno de los festivales folklóricos más importantes del país.

El Pre Cosquín constituye una oportunidad para que músicos, cantantes, bailarines y otros artistas comprendidos en las categorías del certamen puedan competir por un lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que cada año reúne a referentes y nuevas figuras de la música y la danza tradicional argentina.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre la convocatoria y el procedimiento de inscripción en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel.

También se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 2946 413774 para realizar consultas.

Con una nueva edición del Pre Cosquín, Choele reafirma su papel como sede regional de selección y como espacio de promoción y difusión del folklore argentino.

Te puede interesar
FB_IMG_1792633474809

En Choele realizaron cirugía con tecnología de vanguardia

Regionales - Choele Choel22/10/2026
El Hospital de Choele Choel sumó un nuevo logro a su complejidad médica al realizar con éxito una cistectomía ovárica laparoscópica bilateral. Si bien el establecimiento cuenta con trayectoria en cirugías ginecológicas, la gran novedad de este procedimiento radica en la utilización de técnicas de videolaparoscopía de última generación, marcando un precedente en la optimización de los recursos quirúrgicos de la institución.
multimedia.normal.b88bf6c6889820be.bm9ybWFsLndlYnA=

Consejo local de salud

Regionales - Choele Choel20/10/2026
Cesar Yunes junto a Nadia Yunes y Rodrigo Araneda presentaron un proyecto de Comunicación al Ministerio de Salud de Río Negro, solicitando la convocatoria para la conformación del Consejo Local de Salud.
Lo más visto