Pre Cosquín 2027: Choele abre las inscripciones en su sede para la selección de artistas folklóricos

Choele Choel volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario folklórico regional al ser sede del certamen Pre Cosquín 2027, la instancia de selección que permite a artistas de distintas disciplinas postularse para llegar al escenario mayor de la Plaza Próspero Molina, en la ciudad cordobesa de Cosquín.

La convocatoria ya se encuentra abierta y la selección se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre de 2026.

La ciudad cuenta con una trayectoria como sede de este certamen, consolidándose tradicionalmente como un punto de encuentro para artistas y representantes de la cultura folklórica de la región. La realización de esta instancia permite dar visibilidad a nuevos talentos y fortalecer la presencia de las expresiones culturales regionales en uno de los festivales folklóricos más importantes del país.

El Pre Cosquín constituye una oportunidad para que músicos, cantantes, bailarines y otros artistas comprendidos en las categorías del certamen puedan competir por un lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que cada año reúne a referentes y nuevas figuras de la música y la danza tradicional argentina.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre la convocatoria y el procedimiento de inscripción en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel.

También se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 2946 413774 para realizar consultas.

Con una nueva edición del Pre Cosquín, Choele reafirma su papel como sede regional de selección y como espacio de promoción y difusión del folklore argentino.