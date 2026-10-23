El Hospital de Choele Choel sumó un nuevo logro a su complejidad médica al realizar con éxito una cistectomía ovárica laparoscópica bilateral. Si bien el establecimiento cuenta con trayectoria en cirugías ginecológicas, la gran novedad de este procedimiento radica en la utilización de técnicas de videolaparoscopía de última generación, marcando un precedente en la optimización de los recursos quirúrgicos de la institución.
Desafíos actuales de las PyMEs
23/10/2026
Una charla gratuita y abierta a todo público para pensar, conversar y llevarse herramientas para afrontar los desafíos actuales de las empresas.
Ejes de la capacitación:
Distintas generaciones conviviendo en una misma empresa: cómo comprender las diferencias y mejorar la convivencia laboral.
Gestión del cambio: cuando lo que funcionaba ya no alcanza. Cómo adaptarse a nuevos desafíos y realidades.
Disertante: Georgina Rodríguez- Consultora Meraki.
La actividad será el sábado 31 de octubre a las 10 horas en el Hotel Rucantu.
Inscripciones: https://forms.gle/
aNvX4Z3k5vH96zHb9
Lo más visto
El Bingo de la Fiesta ya tiene sus primeros ganadores u este viernes se entregan los premios del sorteo anticipado.
Pre Cosquín 2027: Choele abre las inscripciones en su sede para la selección de artistas folklóricosRegionales - Choele Choel22/10/2026
La localidad vallemediense recibirá el 27 y 28 de noviembre a los participantes que buscarán un lugar en el escenario de la Plaza Próspero Molina, en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027. La convocatoria ya está abierta.