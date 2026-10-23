Desafíos actuales de las PyMEs

El Hospital de Choele Choel sumó un nuevo logro a su complejidad médica al realizar con éxito una cistectomía ovárica laparoscópica bilateral. Si bien el establecimiento cuenta con trayectoria en cirugías ginecológicas, la gran novedad de este procedimiento radica en la utilización de técnicas de videolaparoscopía de última generación, marcando un precedente en la optimización de los recursos quirúrgicos de la institución.