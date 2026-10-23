Desafíos actuales de las PyMEs

Una charla gratuita y abierta a todo público para pensar, conversar y llevarse herramientas para afrontar los desafíos actuales de las empresas.
23/10/2026
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 Ejes de la capacitación:
Distintas generaciones conviviendo en una misma empresa: cómo comprender las diferencias y mejorar la convivencia laboral.
Gestión del cambio: cuando lo que funcionaba ya no alcanza. Cómo adaptarse a nuevos desafíos y realidades.
 Disertante: Georgina Rodríguez- Consultora Meraki.
La actividad será el sábado 31 de octubre a las 10 horas en el Hotel Rucantu.
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En Choele realizaron cirugía con tecnología de vanguardia

Regionales - Choele Choel22/10/2026
El Hospital de Choele Choel sumó un nuevo logro a su complejidad médica al realizar con éxito una cistectomía ovárica laparoscópica bilateral. Si bien el establecimiento cuenta con trayectoria en cirugías ginecológicas, la gran novedad de este procedimiento radica en la utilización de técnicas de videolaparoscopía de última generación, marcando un precedente en la optimización de los recursos quirúrgicos de la institución.