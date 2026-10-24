El hecho ocurrió minutos antes de las 21:30 horas en la rotonda de la Avenida Champleaux, en el acceso a Luis Beltrán, cuando la conductora de una motocicleta perdió el control de la misma y terminó produciendo la rodada sin intervención de terceros
Avanza la construcción del nuevo edificio para el CET 29 en Luis Beltrán
Regionales - Luis Beltrán24/10/2026
El Centro de Educación Técnica 29 de Luis Beltrán, ya registra un 10% de ejecución y permitirá consolidar la formación técnica y agraria en la región
El proyecto se lleva adelante con fondos del Bono VMOS, en el marco de los acuerdos logrados con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Sur.
Con una inversión de $4.955.027.937, el proyecto estratégico busca resolver una problemática histórica de la institución. Hasta el momento, los estudiantes deben trasladarse entre distintos establecimientos para cursar sus clases teóricas y realizar sus prácticas. Con la concreción de este nuevo edificio, toda la etapa formativa quedará concentrada en un mismo lugar, brindando mayor comodidad y seguridad a los alumnos y familias.
El arquitecto del proyecto, Emmanuel Celano, dimensionó el impacto directo de los trabajos en la comunidad educativa: "Esto es un secundario técnico con orientación agraria, en el que estamos haciendo toda la parte áulica. La parte de los talleres ya se encontraba funcionando, pero los chicos cursan en un establecimiento externo. Por eso la necesidad de contar con su propio edificio para todos los chicos de Luis Beltrán, que es una zona rural, para que puedan desempeñarse en tareas propias del lugar en un futuro".
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Una investigación por abigeato, que tuvo como damnificado al establecimiento educativo CET N.º 29 ubicado en el ejido rural de la localidad de Luis Beltrán, derivó en la detención de un joven de 19 años y en tres allanamientos realizados de manera simultánea en distintos sectores de la localidad.
Una alarmante seguidilla de hechos delictivos mantiene en vilo y con profunda indignación a la comunidad educativa del Escuela Técnica (CET 29) de Luis Beltrán. En el lapso de apenas una semana, el establecimiento sufrió tres robos consecutivos que terminaron con la sustracción y faena de la totalidad del rodeo ovino utilizado para las prácticas formativas de los estudiantes.
La Escuela Municipal de Luis Beltrán se quedó con los títulos de la Copa de Oro, tanto en la rama femenina como masculina, del Campeonato Provincial Sub 18 de Vóley.
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