Avanza la construcción del nuevo edificio para el CET 29 en Luis Beltrán

El proyecto se lleva adelante con fondos del Bono VMOS, en el marco de los acuerdos logrados con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Sur.

Con una inversión de $4.955.027.937, el proyecto estratégico busca resolver una problemática histórica de la institución. Hasta el momento, los estudiantes deben trasladarse entre distintos establecimientos para cursar sus clases teóricas y realizar sus prácticas. Con la concreción de este nuevo edificio, toda la etapa formativa quedará concentrada en un mismo lugar, brindando mayor comodidad y seguridad a los alumnos y familias.

El arquitecto del proyecto, Emmanuel Celano, dimensionó el impacto directo de los trabajos en la comunidad educativa: "Esto es un secundario técnico con orientación agraria, en el que estamos haciendo toda la parte áulica. La parte de los talleres ya se encontraba funcionando, pero los chicos cursan en un establecimiento externo. Por eso la necesidad de contar con su propio edificio para todos los chicos de Luis Beltrán, que es una zona rural, para que puedan desempeñarse en tareas propias del lugar en un futuro".