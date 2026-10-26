Juicio por Jurados: se realizó el simulacro en Choele Choel

La iniciativa contó con la coordinación de la jueza de Garantías Claudia Lemunao.

Antes del simulacro, las y los estudiantes recibieron una capacitación específica de acuerdo con el rol que asumirían. Durante la actividad, pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos y experimentar cómo se desarrolla un juicio por jurados.

La propuesta contó con la participación de los facilitadores Roberto Gaviña, juez de Garantías; Lorena Belén Chávez, jueza de Garantías; Verónica Rodríguez, jueza de Juicio de General Roca; Flavia Rojas, defensora de General Roca; M. Estela Aroca Álvarez, defensora de General Roca; Mario Orlandini, defensor adjunto de Choele Choel; Belén Calarco, fiscal jefa de General Roca; y Analía Álvarez, fiscal del caso de Choele Choel.

La propuesta busca promover la participación ciudadana y fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, el análisis y la toma de decisiones, acercando a las y los jóvenes al sistema de Justicia.