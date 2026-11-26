La edición 2027 contará con siete etapas y una jornada de descanso, en un recorrido que comenzará en Senillosa y tendrá su llegada en el Paseo de los Palistas, en Viedma, en el marco de la Fiesta del Río.

En cuanto a los valores de inscripción, habrá dos períodos: hasta el 20 de diciembre, el costo será de $160.000, mientras que a partir del 21 de diciembre ascenderá a $200.000. Entre las novedades de esta edición, se podrá abonar en hasta tres cuotas sin interés con Banco Patagonia. Además, los martes y sábados se aceptarán pagos con cualquier tarjeta bancaria.

Otra de las novedades será el regreso de los botes simples K1 y 5,20, que volverán a formar parte de la competencia junto con las categorías de botes dobles olímpicos y travesías.

El desafío comprenderá alrededor de 300 kilómetros de recorrido por el río Negro, atravesando toda la provincia. En esta oportunidad, la largada se trasladará a un punto más al norte de Neuquén, teniendo en cuenta que durante las dos últimas ediciones la competencia comenzó en Plottier.

El cronograma de competencia quedó definido de la siguiente manera:

Etapa 1 – 9 de enero

Senillosa – Isla Jordán de Cipolletti.

Etapa 2 – 10 de enero

Isla Jordán de Cipolletti – Náutico de General Roca.

Etapa 3 – 11 de enero

Náutico de General Roca – Isla 58 de Villa Regina.

Día de descanso – 12 de enero

Etapa 4 – 13 de enero

Chelforó – Chimpay.

Etapa 5 – 14 de enero

Luis Beltrán – Isla 92 de Choele Choel.

Etapa 6 – 15 de enero

Estancia Ferrari – Balneario Jorge Lavezzo, Conesa.

Etapa 7 – 16 de enero

Balneario San Javier – Paseo de los Palistas, Viedma.

Con un nuevo recorrido, el regreso de categorías tradicionales y ocho días de competencia, la Regata Internacional del Río Negro comienza a palpitar su 51.ª edición. Una vez más, el río será escenario de uno de los grandes desafíos del canotaje, que tendrá su cierre en Viedma, en el marco de la Fiesta del Río.

Link de inscripción

https://cronometrajeinstantaneo.com/sitios/51-regata-internacional-del-rio-negro