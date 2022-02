Ramello:Choele está de pie y caminando en busca de su destino

Primeramente el presidente del concejo deliberante Héctor Scortichini, agradeció a los presentes y señaló que por carta orgánica las sesiones ordinarias se realizan del 15 de febrero al 15 de diciembre, esto mientras los ediles presentes firmaban las actas correspondientes y el libro de asistencia.



Fuera del recinto, la apertura se transmitió por pantalla para todos los vecinos y referentes de instituciones que por cuestiones de espacio y protocolo no pudieron ingresar al edificio del concejo.



El intendente Diego Ramello en su discurso de apertura señaló que en 2.020, el deber como equipo de gobierno que asumía, era conocer con precisión la situación del Estado Municipal y asimismo las distintas problemáticas urbanas y territoriales. "Queríamos conocimiento que nos guiara a tomar mejores decisiones, que nos ayudara a proyectarnos como comunidad y encontrar un mejor futuro. Identificamos la falta de planificación o proyecto, como el principal déficit o brecha institucional existente al momento de asumir. Observábamos como la planta urbana se había expandido en forma desordenada. Observábamos un proceso de expansión territorial sin desarrollo."



"Posteriormente, en 2.021, proponíamos otro eje de reflexión, nos referíamos a la función y razón de ser del municipio y del Estado Municipal y a partir de allí fijábamos nuestra misión como integrantes del equipo de gobierno. El Municipio debe gestionar “activos” que contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad, me refiero a la incorporación de infraestructura, a la incorporación de espacios verdes, a la realización de obras y a la incorporación de equipamiento urbano. Establecimos que toda acción de nuestro gobierno municipal debe ser transformadora. Sea generando una solución a una demanda de un vecino o vecina de una familia choelense; sea prestando un servicio; sea gestionando e incorporando un activo, una obra, una inversión pública, que redunde en la satisfacción de una necesidad, en una mejora concreta y tangible en la calidad de vida de todos y todas, es decir, una mejora colectiva. Necesitábamos en primer lugar un municipio saneado que cumpla su misión y su razón de ser."



"Cuando asumimos, en Diciembre de 2.019, lo hacíamos en un municipio con un déficit operativo, del 15% sobre el total de los ingresos presupuestados; En 2.020 logramos llevar ese indicador al 2,78%. Para el ejercicio 2.021 ese indicador es aún menor, del 1,78% sobre el total de ingresos. En solo dos años de gestión con buenas políticas, con buena conducta fiscal, con buenas prácticas, con eficiencia, sin resignar tareas, sin resignar servicios, sin resignar asistencia, mejoramos un 88% la situación fiscal de las cuentas públicas municipales. Pero este mejoramiento del déficit operativo no es suficiente, porque nos quedan otros déficits que solucionar: el enorme pasivo de infraestructura urbana y redes y el estado de abandono y deterioro del parque automotor que recibimos."

"Por eso tenemos que generar un superávit o excedente que nos permita solucionar estos problemas estructurales. Esto sólo podemos hacerlo mejorando nuestros ingresos municipales. Necesitamos que los vecinos y vecinas se involucren y acompañen con el pago de sus tasas retributivas. Actualmente solo el 30% de los vecinos se encuentran al día."



"Puedo anunciar que la inversión pública nacional, provincial y municipal proyectada para el ejercicio 2.022, correspondiente a 21 obras actualmente en ejecución y/o a ejecutarse con financiamiento aprobado, alcanza la cifra histórica de $2.190 millones, equivalente a 4 presupuestos anuales municipales. Son obras de equipamiento e infraestructura urbana, de infraestructura de servicios, de infraestructura vial y de redes, son instalaciones o edificios para distintas reparticiones provinciales o nacionales."

Entre ellas el intendente destacó; El Paseo Costero;Las defensas, veredas, cordón cuneta y obras hídricas en el Barrio Néstor Kirchner; La obra de media tensión en el barrio La Anónima Norte y en el loteo UNTER;Los 10.000 metros lineales de cordón cuneta en el barrio Las Bardas; El nuevo edificio para la ESRN nro 153, en el barrio Las Bardas;El recambio en las diferentes calles de la ciudad de 800 luminarias a tecnología LED;Agua y cloacas para los barrios UNTER y Las Mercedes;Gas para el barrio las Mercedes; La obra de rotondas y accesos a Choele Choel sobre Ruta Nacional nro 22; El convenio recientemente firmado con Vialidad Nacional para la repavimentación del camino sección chacras, entre Choele Choel y Luis Beltrán; El Plan Director de Agua Potable; La Cisterna de 500 m3 a ejecutar por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro que es la solución de mediano plazo para garantizar cuantitativa y cualitativamente el servicio de agua potable en la ciudad hasta la implementación del Plan Director; El Hangar del SPLIF (que se construye en el aeropuerto); La construcción de un CEDIM en el barrio Las Bardas; La construcción de la Casa de Adultos Mayores en Villa Unión Norte;La ampliación del natatorio del Club Sportsman;El puente peatonal y el anfiteatro en el Parque Recreativo Costero; Nuevo Tomógrafo, oxigeno central para todas las habitaciones y digitalización del mamógrafo en el Hospital de Choele Choel.



"Asimismo tenemos más proyectos, que ya están finalizadas sus respectivas carpetas técnicas, y ahora estamos en la búsqueda de financiamiento, entre los cuales quiero destacar: La reconversión a vertedero controlado del basurero municipal; Cordón cuneta para los barrios Tupac Amaru, Almafuerte, Maldonado y Las Mercedes; Edificio para la Ciudad Judicial; Nuevo edificio para la sede del CEAER; Laguna artificial en el Parque Recreativo Costero. Esta cifra histórica no es casualidad, no es producto del azar. Cuando aquellos que ocupamos cargos institucionales, en los diferentes niveles de gobierno, trabajamos coordinadamente y con el propósito de alcanzar el bien común de nuestros vecinos y vecinas, los resultados llegan. Esta visión que estamos enunciando también se refleja en el Concejo Deliberante, dónde más allá de las lógicas y necesarias diferencias que existen entre los diferentes espacios de representación política, siempre ha primado en todos sus integrantes una actitud de búsqueda de consensos para abordar las distintas problemáticas. Desde este proyecto de superación y transformación permanente que estamos llevando adelante somos conscientes que no basta con mejorar y ampliar constantemente la prestación y cobertura de los distintos servicios públicos municipales. No basta con gestionar la inversión pública nacional y provincial, generando activos y equipamiento para el mejoramiento de las condiciones de vida."



"Para este proyecto, para Choele ciudad, el municipio que cumple con su misión y su razón de ser es el municipio que atiende o brinda soluciones concretas y reales en relación a las principales demandas y necesidades sociales: el acceso a la tierra y al trabajo. Por eso, a través de la implementación del programa “tierra propia”, estamos acompañando y asistiendo a 120 familias choelenses que están accediendo a la propiedad. En el transcurso del mes de Marzo estaremos firmando con la Gobernadora de la Provincia de Rio Negro el convenio específico para implementar el Programa Provincial “Suelo Urbano” en la localidad, que implica una inversión de 80 millones de pesos para la ejecución de una obra de dotación de redes de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público con sus correspondientes nexos para 232 lotes emplazados en Villa Unión Norte. Con la puesta en marcha del programa Suelo Urbano vamos regularizar los 120 lotes incluidos en el programa municipal “tierra propia” y generar 112 más, que serán sorteados y adjudicados a través del IPPV entre las familias, vecinos y vecinas que se hayan inscripto en el registro municipal de demanda habitacional."



En relación al trabajo, desde el municipio y a través de la Oficina de Empleo se está conteniendo y formando, capacitando y empleando a 51 jóvenes en alguna situación de vulnerabilidad, que participan de los programas “CHOELE TE QUIERE VER BIEN” y “POTENCIAR TRABAJO”.



Asimismo en el año 2.021 y también desde la oficina de empleo se generaron 240 cupos de pasantías para primera experiencia que se concretaron en los comercios adheridos de la localidad.



Desde el Municipio y a través de la Dirección de Mujeres Género y Diversidad desarrollamos el programa “JUNTAS EMPRENDEMOS

” destinado a la formación laboral de las beneficiarias de los planes “ACOMPAÑAR” y “POTENCIAR TRABAJO”.



"Más allá del impacto que seguramente tenga en el empleo genuino el nivel de inversión pública nacional y provincial que estamos anunciando, Choele ciudad busca generar condiciones de inversión y oportunidades para el sector privado, básicamente promoviendo la radicación de industrias en la localidad y promoviendo la consolidación de Choele como destino turístico. Por eso continuamos potenciando el parque industrial. Completamos la comercialización de la primera etapa con la venta y adjudicación de 18 lotes a proyectos agropecuarios, industriales, de distribución o de logística.En el transcurso de este año estaremos dando inicio a la segunda etapa del proyecto con la generación y comercialización de 60 lotes adicionales. Por eso seguimos buscando, infatigablemente, la consolidación de Choele como destino turístico, continuando con la mejora y el mantenimiento del paseo costero, la villa encantada, la isla 92, el camping y el núcleo gastronómico, sumado a la generación permanente de una oferta de bienes y servicios culturales. Las cifras del movimiento turístico para esta temporada que aún no finalizó son alentadoras, e indican que año a año más personas eligen Choele."

El mandatario municipal además expresó que en todas las áreas se generan permanentemente programas para atender necesidades, para dar soluciones y en este sentido señaló que "los choelenses retomamos la senda del desarrollo. Aprendimos que nunca más vamos a hipotecar nuestro futuro. Es nuestro deber ir en búsqueda de nuevos horizontes pero sin poner en riesgo lo que logramos, que ya es mucho. Todavía falta mucho trecho por recorrer, obstáculos que superar y adversidades que enfrentar.Pudimos cambiar el rumbo a tiempo. Evitamos el colapso, generando las condiciones políticas para la recuperación de un estado municipal presente, que cumple en todo momento con su razón de ser."

"Hoy tenemos un municipio transparente, equitativo, con equilibrio fiscal, moderno y sostenible. Hoy recuperamos la dignidad, la credibilidad y la confianza del vecino y de los proveedores hacia el estado municipal."

"El año pasado en este mismo recinto dijimos Choele está de pie. Hoy podemos decir que no solo está de pie, que está caminando a paso firme y decidido en busca de su destino."