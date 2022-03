Balance “positivo” para los Operativos del fin de semana largo

“Fueron dos macro operativos. Uno basado en el control vehicular y de identificación de personas que venimos realizando desde mediados de Febrero en horarios y lugares rotativos, con personal de las Brigadas Rurales y los Cuerpos de Seguridad Vial, y el otro dispuesto por la Dirección General de Prevención y Seguridad, reforzando puntos estratégicos de las ciudades, como ser los sectores comerciales y los accesos a las distintas comunidades” – explicó Castillo.

Agregó luego que el resultado alcanzado es muy satisfactorio, ya que – por ejemplo – no se registraron casos de alcoholemias positivas y solo una media docena de infracciones de tránsito derivadas de que los conductores no habían hecho la RTO o no llevaban licencia de conducir. Solo en dos casos fue por faltante de luces, y se puso en práctica el secuestro de un par de vehículo por no tener vigente la Cédula de Identificación del automotor.

Este operativo cerró el martes en la medianoche con una mayor presencia preventiva en las rutas que atraviesan la región, ya que se fue sumando personal de las distintas unidades policiales.

“Era nuestra intención - con éstos controles - prevenir la posibilidad de incidentes viales atendiendo a que las rutas .se iban a ver superpobladas de vehículos, como consecuencia de la desconcentración turística del fin de semana extendido por el feriado de carnaval” – dijo el Jefe de la UR IV de policía.

En lo que respecta a la zona rural, la tarea preventiva surtió sus efectos ya que no se registraron hechos de abigeato ni de caza furtiva

En cuanto al control en las ciudades, todo se desarrolló con absoluta normalidad y no se produjeron novedades.

En suma, cerca de 1.200 vehículos y unas 1.500 personas fueron identificadas utilizando el sistema “Río Negro Activa” en la Jurisdicción de la Regional, con un resultado altamente satisfactorio.

Dable es destacar que tampoco se produjeron incidentes durante el desarrollo de los eventos culturales llevados a cabo en Pomona y Choele Choel, como así tampoco durante la celebración en Luis Beltrán de la X Fiesta Provincial de los Canales de Riego.

Por último, Castillo puso en valor “el trabajo del personal policial afectado a los distintos operativos” y desatacó “la predisposición, el buen desempeño y la eficiencia de los mismos”.