La fiesta del tomate vivió una tercera noche con un gran marco de público

El fenomeno L-Gante, provocó que lleguen a la localidad de Lamarque, personas de distintos puntos, teniendo en cuenta que el artista es la primera vez que llega a la región, pero que además no ha tenido casi presentaciones en la Patagonia.

Como en los dos días anteriores, un gran marco de público se acerco a recorrer el predio, y durante la noche, el polideportivo estuvo colmado de personas para disfrutar de los shows.

La fiesta de todos, debe su éxito al compromiso con el que se involucran las instituciones con la fiesta, y que la misma mantiene su rol, sigue los caminos muchas veces propuestos por la sociedad, no solo en lo que respecta a números artísticos también se tiene en cuenta distintos aspectos para que la fiesta no pierda la popularidad, entre ellos, se administran los precios de los puestos de comida que lleva adelante el municipio buscando ofrecer alimentos a bajos precios pensando en las familias. En el predio ocupan un lugar preponderante los feriantes, porque son muchas las personas que llegan en las tardes, buscando obtener precios en prendas de vestir, utiles escolares o elementos que necesitan para su hogar. Si bien no siempre los precios son los esperados, y en ocasiones no existen grandes ofertas, igual los puestos se convierten en un paseo obligado para las familias que esperan esta fiesta para poder hacer un paseo que los saque de la rutina.

El éxito de la fiesta este año, se reflejó también en el escenario interior, con un polideportivo colmado en cada una de las noches vividas hasta el momento.

En la noche del sábado Seba Mendoza puso toda su onda para preparar al público para la presentación de L-Gante, sin embargo terminado el show de debió esperar por más de una hora para que Elian suba al escenario lo que generó gran descontento, tanto dentro del polideportivo como fuera de él mismo donde un nutrido grupo esperaba ver el espectáculo en la pantalla colocada allí.

Para el día domingo, las actividades inician con la Tomatina a las 14 horas, a las 17 horas el bingo, a las 20 está previsto el show de fuegos artificiales, con pirotecnia lumínica, no sonora y luego se abre el escenario con la presentación de Los Soñadores. Ballet Folclórico de Fundación Cultural Patagonia.

Leandro Rodríguez (Revelación del Festival Baradero 2022). Los Sacheros. Elección de la Reina y La Sole.