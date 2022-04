Controversias con la aprobación de reglamentación de desarrollos inmobiliarios en zonas productivas

Finalizada la reunión, se indicó que esta ordenanza tenía por finalidad reglamentar, para evitar que se vendan tierras productivas, algo que reconocieron que estaba ocurriendo a pesar de la ordenanza 26/2019 que estipula que no se pueden lotear menos de cinco hectáreas, con lo que quedó evidenciada una falencia en los controles, que fue remarcada por los vecinos al manifestar que si no pudieron controlar que no se vendieran, como piensan controlar que ahora se cumplan los parámetros marcados en la ordenanza. Una ordenanza que fue aprobada con el voto afirmativo de cinco ediles, y dos votos negativos. La misma fue pasada para la firma, ante las manifestaciones negativas a gritos de la mayoría de los presentes que acompañados por más de mil firmas, y el apoyo de distintas instituciones, señalaban que el debate no estaba agotado, que hacía falta una consulta popular, e incluso señalaron que esto esta estipulado en la carta orgánica.

La reunión estaba programada para las 19 horas, pero desde las 18 horas ya los vecinos se comenzaron a juntar alrededor del edificio donde funciona el concejo deliberante, incluso dos grandes tractores fueron estacionados en la vereda del frente con carteles, que hacían referencia al rechazo al proyecto y el apoyo a la producción. Además hasta el lugar también llegaron temprano los representantes de la cámara de comercio, la cámara de productores, integrantes del INTA y de la mesa de riego, que ya habían expresado públicamente la intención de que el proyecto tenga un debate más amplio, pero eso finalmente no ocurrió, dado que pasadas las 19 horas, se dio por iniciada la reunión para tratar como único tema el proyecto de ordenanza reglamentación de desarrollos o emprendimientos inmobiliarios en áreas productivas.

Al inicio de la sesión, el presidente del cuerpo, Hector Scortichini, cedió la palabra a la secretaria parlamentaria quien leyó el proyecto de ordenanza que señala que resulta necesario regular e intervenir sobre los emprendimientos inmobiliarios en la zona productiva, teniendo por objeto, por un lado, fundamentalmente, conservar y preservar la integridad del paisaje y el medio ambiente, y -asimismo- favorecer y garantizar el uso productivo, reconocido y ratificado como uso principal de las áreas no zonificadas. Por otro, acompañar las transformaciones y los procesos económicos, fomentando la colocación de excedentes rentísticos, generando oportunidades de inversión y fomentando la actividad de la construcción como un factor multiplicador y generador de empleo.

En su articulado el proyecto señala que los emprendimientos inmobiliarios tienen la obligación de tramitar la aprobación municipal en forma previa a la creación, transferencia y comercialización de los lotes, terrenos o parcelas. Además se estipula cuales son los documentos a presentar, como así también las normas de uso del terreno, construcción y superficie mínima de loteos, que no podra ser inferior a media hectárea.

El bloque de juntos somos Rio Negro, autores de la ordenanza, fueron los primeros en tomar la palabra para dar a conocer su dictamen favorable al proyecto en el que señalaron que “desde el punto de vista jurídico, los desarrollos, clubes de campo o barrios cerrados, están previstos en la legislación nacional, fundamentalmente en el Código Civil y Comercial, a través de los denominados “conjuntos inmobiliarios”, pero además, en derechos reales como el condominio o “ph”, o en figuras asociativas como la asociación civil y la sociedad anónima. Es decir, los desarrollos pueden adoptar estas “figuras” o “formas jurídicas”, que tiene la particularidad de generar sin fraccionamiento o subdivisión (es decir: sin afectar las 5 ha), partiendo de un inmueble que se desarrolla, unidades de superficie menor (lotes o terrenos), susceptibles de ser comercializadas con uso residencial. En el caso de la localidad existe un vacío legal porque no hay normativa o la misma es incompleta, existiendo el antecedente de la ordenanza 26/19 que prohíbe los conjuntos inmobiliarios, pero al no regularlos habilita las restantes formas que mencionaba, por ejemplo el condominio. Con ello, existe la necesidad de un pronunciamiento de este Concejo Deliberante que llene ese vacío legal generando una reglamentación que atienda con la mayor amplitud y empatía la totalidad de los intereses en juego.”

En otra parte del dictamen del bloque de juntos se manifiestan “las dificultades que plantea un modelo de prohibición absoluta como el que rige actualmente a través de la ordenanza 26/19”, sin embargo la actual ordenanza no deroga la del año 2019 y esto fue remarcado por la edil del frente de todos Veronica Porrino quien manifestó la necesidad de que se siga dando tratamiento a esta ordenanza, pero pensando una planificación para la localidad, convocando a todas las partes, para poder contar con una ciudad productiva y sustentable.

Por su parte, su compañero de bancada, el concejal Ottogalli, también se pronunció en favor de seguir con el tratamiento del proyecto, que vuelva a las instancias de comisiones y hasta que pueda llegar a ser tratado en una consulta, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad marcó que se trata de un tema trascendental, ya que no es común ver un concejo repleto de gente y con el acompañamiento de instituciones. Luego sentenció que “esta ordenanza es el certificado de defunción del sector productivo. Estamos cambiando el uso de la tierra, y eso no lo podemos hacer sin un debate amplio. Si hasta ahora no habían avanzado los emprendimientos inmobiliarios, es por que no contaban con una herramienta para hacerlo, y esta es la herramienta que les faltaba.” Además el edil se refirió al complejo sistema de riego gravitacional que es una ventaja para la producción y que eso ahora será parte de emprendimientos inmobiliarios. En relación a la posible judicialización que se mencionaba por no permitir vender menos de 5ha, señaló que existe jurisprudencia que avala esa normativa, y dio a conocer dos fallos, además de algunas ordenanzas similares de otros puntos del país, incluso de la provincia. Finalmente antes de finalizar su alocución señaló que en caso que no se tenga en cuenta el pedido del bloque de seguir debatiendo el tema y que el proyecto sea aprobado, que desde el frente de todos se solicitaba que el intendente haga uso de la opción de veto.

Finalmente el concejal de Vamos Juntos Choele, Humberto Ventos, expresó algunos conceptos sobre el tema, pero para este entonces el descontento de la gente había ido en aumento por la decisión de seguir dando tratamiento al tema, por lo que resultó complicado poder tomar con precisión las expresiones del edil, que entre otros aspectos, destacó que a partir de esta ordenanza se volvió a hablar de la producción, y que es necesario que de una vez por toda la problemática de la producción se discuta seriamente, por que es el motor del valle medio. “Estaría buenisimo que la producción ocupara el eje, pero enserio, no en la zanata, no nos aferramos a un emprendimiento de loteo como es este, que pareciera que fuera el mal de toda la producción.” Luego de algunas observaciones entregó su dictamen a la secretaria parlamentaria, mientras la gente aplaudia al grito de “no se vota”, sin embargo en paralelo el concejo siguió su curso, votando por la afirmativa los concejales Hector Scortichini, Nahuel Perfumo, Fabio Pilia, Matías Doric y Humberto Ventos. No acompañaron el proyecto Porrino y Ottogalli.

“NOSOTROS LOS PRODUCTORES QUEREMOS DEFENDER NUESTRA TIERRA”

Las voces de los vecinos por momentos se hicieron escuchar con expresiones tales como “Somos productores y queremos producir. Me parece una barrabasada este tipo de urbanización en la zona rural, teniendo miles y miles de hectareas hacia el otro lado, en una ciudad que esta fuera de la isla y ahora se pretende invadir.”

“Nosotros los productores queremos defender nuestra tierra, la que producimos. Yo tengo 75 años y lo único que hice en mi vida fue producir la chacra y agarré la herencia de mi padre, la herencia de mi abuelo, que fueron los primeros que vinieron a trabajar la isla.”

“Hace 70 años se hizo un sistema de riego faraónico, para que ahora con esto se destruya, es inconcebible.”

“Ustedes que son los funcionarios públicos es necesario que nos escuchen a nosotros, no que se escuchen entre ustedes.”

“Ustedes tendrían que defender la costa del río Negro, no destruírlas.” señaló el vecino de 75 años, que se mostraba muy contrariado con este proyecto.

Otra de las personas en el lugar indicó “cuando yo quise dividir la tierra, me dijeron que no, que tenían que ser cinco hectáreas, y después cuando un vecino vendió dos hectáreas, fui al municipio y me volvieron a decir que son cinco hectáreas. Todavía no hay nada firmado y esas tierras ya están vendidas.”