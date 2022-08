Solidarios Lamarque: Todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón abierto

Todo inició en el 2018, cuando Carlitos para un día del niño se disfrazó, fue una sorpresa para todos, incluso fue algo nuevo para él. Relata que la iglesia a la que acude su madre estaba organizando el día del niño, y el una jornada de trabajo en el taxi, decidió pasar por un disfraz. Por más que le indicaron que tenía que comprar el maquillaje de payaso, el dijo que lo haría con temperas, aún ante la recomendación de no hacerlo por las paspaduras, pero eso no era un escolló para él, “vengo de abajo, de chico vivia con la cara paspada por la tierra y el barro, yo ya se lo que es estar paspado, así que me pinte igual con tempera” señala Carlitos quien dice que desde ese momento surgió la necesidad de seguir.

Un día en el trabajo le comentó sobre su idea de comenzar a realizar acciones solidarias a su compañero Andres y allí recibió todo el apoyo, y los dos se impulsaron mutuamente para arrancar, ambos tenían las mismas intenciones, ayudar, y fue así que comenzaron a planificar todo para llegar con Papa Noel a la navidad. Se fueron sumando mas personas, y se inició una cruzada solidaria para esa fecha, en la que se colectó ropa, juguetes y golosinas. Fue tanta la cantidad de ropa que se junto que al invierno siguiente partieron al sur con el ropero gigante y anduvieron recorriendo la línea sur.

Andres recuerda que en el marco de los festejos de navidad, una vez se tomaron el trabajo de disfrazar hasta el camión. El compromiso con esta actividad es tal que no se mide en sacrificios, incluso recuerdan que un año iniciaron la recorrida a las 16 y estuvieron hasta altas horas de la noche, finalizando la tarea posterior en sus viviendas, ya en horas de la madrugada.

En Pandemia, en el momento que la gente más necesitaba, no había posibilidad de reunirse, pero de todas formas estuvieron siempre en contacto ayudando en lo que les era necesario.

Luego de la pandemia volvieron con más ganas a las reuniones, pero sienten que todavía hay mucha gente que tiene muchas ganas de ayudar y no sabe de este grupo. En la actualidad son once personas, algunas de ellas de Pomona, los que recaudan elementos de distintas formas, ya sea solicitando colaboración, o vendiendo tortafritas para juntar fondos para comprar los elementos necesarios.

En este momento están abocados a trabajar de cara al día del niño, que planifican celebrar el día 14 de agosto en Lamarque, con la colaboración de la fundación que Golazo que estará trabajando de forma conjunta con ellos en esta iniciativa que busca sacar una sonrisa a los niños de la localidad. Explican que lo que se siente al momento de ayudar o sacar una sonrisa a un niño, no tiene precio. “Cuando los nenes te ven, te abrazan y no te dejan ir, o te siguen a cada paso, se siente algo que no hay forma de explicar con palabras, eso lo paga todo” señalan, y por ello es que quieren que esto salga lo mejor posible para los niños, que con su ilusión intacta llegan al evento para disfrutar en familia. “Para que todo salga de la mejor manera, necesitamos que más gente sepa que estamos para ayudar y se sume a colaborar, nosotros no queremos que sepan quienes somos, solo queremos que sepan que hay un grupo trabajando y que piensa que a futuro, no todo se tiene que limitar al día del niño o fechas especiales, tenemos que estar siempre ayudando a la gente que necesita que en estos momentos necesita más que nunca” coinciden en señalar algunos de los solidarios Lamarque.

El día del niño, lo celebrarán el 14 de agosto en el anfiteatro de 9 de Julio y Libano, desde las 15 horas, con juegos, entretenimientos, sorpresas, golosinas y chocolatada para el cierre. Si bien el municipio prepara los festejos para el siguiente fin de semana, sumo su aporte para este evento en el que los solidarios buscan mostrar lo que se esta haciendo para seguir sumando personas dispuestas a trabajar con el fin de ayudar a los que más necesitan.

“Queremos crecer como grupo, por que esto no tiene que ser solo de una fecha especial, tenemos que poder ayudar durante todo el año, por eso son todo bienvenidos a sumarse. Quienes quieran nos pueden contactar por telefono al 2984551330 (Carlos), o al 2984370920 (Andres). Tambien nos pueden encontrar por facebook o instragram, como solidarios Lamarque.”

Además quienes quieran colaborar con golosinas para la fiesta del día del niño, se pueden comunicar a esos mismos números o acercarlas a Güemes 1323 de Lamarque. Entre las once personas que están trabajando para el día del niño, se encuentran además algunas personas de Pomona y en ambas localidades la comunidad siempre esta colaborando con un gran sentido de solidaridad, pero la intención es que esto se siga replicando y extender a todo el valle medio esta cadena de solidaridad.