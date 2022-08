Referentes de turismo se reunieron en Choele

El intendente anfitrión Diego Ramello, señaló que es un honor que el encuentro se realizará en la localidad de Choele Choel, “un encuentro turistico en nuestra ciudad nos enorgullece y es un desafío también, por eso agradezco que se tiene siempre en cuenta nuestras localidades, que por allí no tienen un perfil netamente turistico, pero que si tienen muchas ganas de crecer y lo tenemos que hacer de manera conjunta con la provincia porque solo no lo podemos hacer. En nuestro caso en particular el valle medio lo tenemos que hacer en conjunto todos los municipios del valle medio, con la articulación del ENDEVAM.”

“Este tipo de encuentro nos permite conocer lo que esta pensando la provincia y también transmitirle lo que esta pasando en el territorio, en primera persona” manifestó el intendente de Choele Choel.

La ministra de turismo y deporte, Marta Velez, indicó que la idea es avanzar en las políticas públicas de turismo y consideró como sumamente importante este encuentro dado que permite generar un espacio de trabajo en red, intercambio y un mapa de la situación de la provincia según los proyectos y acciones de cada región.